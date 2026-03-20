Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Babyboomers laten onwaarschijnlijk hoog bedrag aan erfenissen na (en daar wordt op gejaagd)

Duizend miljard euro! Dat moet zo ongeveer het bedrag zijn dat babyboomers de komende decennia als erfenissen voor nabestaanden achterlaten. Het leidt tot ruzies binnen families, maar ook goede doelen ‘maken jacht’ en doen hun best om een prominente plek in testamenten te krijgen.

Omroep MAX besteedt vanavond aandacht aan het onderwerp in Meldpunt Actueel. Volgens het programma ‘staat Nederland aan de vooravond van een historische en ongekende overdracht van vermogen, vaak omschreven als de erfenis-tsunami’. Babyboomers laten naar verwachting de komende decennia zo’n duizend miljard euro na aan erfenissen. De ‘boomers’ komen allemaal voort uit de geboortegolf in ons land na de Tweede Wereldoorlog (1946-1964).

Strijd om en ruzies over erfenissen

Met zo’n 180.000 overlijdens per jaar én de grootste vermogensovergang ooit, kan het niet uitblijven: een toename in de strijd en ruzies rond erfenissen. Maar ook opvallend, vindt Meldpunt Actueel: goede doelen die zich zeer actief proberen te richten op een deel van die nalatenschappen.

Volgens erfrechtadvocaat Joost Diks is de toename van het aantal ruzies over nalatenschappen al jaren aan de gang. Steeds vaker mondt zo’n conflict uit in een juridische procedure. „Exacte cijfers zijn niet bekend, maar het wemelt van de rechterlijke uitspraken over erfenissen. En dan te bedenken dat er ook nog veel zaken worden geschikt, zodat de rechter geen uitspraak hoeft te doen en niet alle uitspraken worden gepubliceerd”, aldus Diks. In Meldpunt Actueel vertelt Adrie van den Tillaart vanavond over zijn jarenlange strijd rond de erfenis van een oom, die uiteindelijk na vier jaar beslecht werd door de rechter.

‘Goede doelen op het randje van het toelaatbare’

Niet alleen families hebben te maken met nalatenschappen. Er is volgens het programma nog een belangrijke speler in ‘de jacht op de erfenissen’: goede doelen. Via een enorm reclameoffensief, met radio- en tv-spotjes, advertenties en voorlichtingscampagnes maken organisaties zoals het Rode Kruis, KWF-Kankerbestrijding en de Dierenbescherming mensen bewust van de mogelijkheid om geld na te laten aan een goed doel.

💰 75 procent belasting Vorig jaar opperde Jimmy Dijk van de SP om mensen 75 procent belasting te laten betalen als zij een erfenis krijgen van meer dan 100.000 euro. De politicus kreeg de hoon over zich heen. Op tv klonk in Nieuws van de Dag bijvoorbeeld: „100.000 euro? Daar kun je niet eens een garagebox van kopen.”

Nu liggen de inkomsten voor goede doelen-organisaties jaarlijks op zo’n 1 miljard euro en de komende jaren, zo is de verwachting, verdubbelt dit bedrag. Een miljardenbusiness met enorme – en soms tegenstrijdige – belangen. Volgens Joran van den Berg van de stichting Donateursbelangen werken sommige goede doelen daarbij op het randje van het toelaatbare. Presentatrice Elles de Bruin spreekt hierover in de studio met erfrecht-advocaat Joost Diks en notaris Lucienne van der Geld.

Meldpunt Actueel is vanavond (20 maart) om 19.50 uur te zien bij Omroep MAX op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties