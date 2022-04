Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kaag: ‘Had me eerder willen uitspreken in MeToo-zaak, verschrikkelijk’

Sigrid Kaag, de leider van D66, heeft zich uitgesproken over de MeToo-kwestie binnen haar partij. Op een bijeenkomst van de partijtop van D66 zei ze dat ze zich eerder had moeten uitspreken in deze zaak. Ze noemt de situatie „verschrikkelijk”.

Daarnaast zegt Kaag dat ze spijt heeft dat Frans van Drimmelen, de (voormalig) D66’er waar het om gaat, niet eerder met consequenties te maken kreeg. De voorzitter van D66, Victor Everhardt, is flink door het stof gegaan door de manier waarop zijn partijbestuur is omgegaan met de conclusies van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een prominent partijlid. Hij maakte excuses aan het slachtoffer van de MeToo-zaak, en aan de leden van zijn partij.

De afgelopen paar dagen gedroegen D66-Kamerleden zich overigens erg afstandelijk richting journalisten. Wanneer zij vragen stelden over de MeToo-kwestie, deden de politici alsof ze aan het bellen waren. Arjen Lubach maakte daar gisteren gehakt van.

Kaag betuigt spijt in MeToo-zaak

Kaags reactie komt vrij laat, aangezien de Volkskrant vandaag wist te melden dat ze al een jaar wist van deze zaak. Dat blijkt uit sms-verkeer tussen het slachtoffer en Kaag uit de periode april en mei 2021, dat de Volkskrant heeft ingezien. Tot nu toe hield Kaag steeds vol dat zij ‘geen inzage’ had in het verslag. Dat blijkt dus niet te kloppen.

„Ik heb Kaag vier keer om hulp gevraagd”, weet een anonieme vrouw te melden aan de krant. In sms’jes is ook te lezen dat Kaag op haar reageert.

„Het wachten was verre van ideaal”, zegt de D66-leider nu. Ze wilde echter het onderzoek van het bestuur afwachten, want ze achtte „grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid” van het grootste belang in deze zaak. Van Drimmelen zegde deze week onder druk van het bestuur zijn lidmaatschap op. Eerder legde hij zijn werkzaamheden bij adviesbureau Dröge en Van Drimmelen voorlopig neer. De partij zou eerst morgen pas komen met een reactie, maar heeft dat een dag vervroegd.