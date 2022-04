Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lachen geblazen: dit zijn de meest opmerkelijke huizen op Funda

Dat de prijzen in de huizenmarkt tegenwoordig door het dak vliegen, is je vast niet ontgaan. De website Funda bekijken is dan ook deprimerend voor velen. Toch weet het Instagramaccount Fundas Finest een lach op ieders gezicht te toveren met deze opmerkelijke advertenties.

Eerder schreef Metro al over een huis in Helmond, waar de eigenaren hun tuin op een wel heel creatieve manier hebben ingericht. Tientallen kratjes van het Brabantse biermerk Bavaria vormen een zitbank, tafel en zelfs een jacuzzi. Ook de klok en de posters zijn bedrukt met het biermerk. En een blauwe omlijsting? Die kan natuurlijk niet ontbreken.

Meest opmerkelijke huizen op Funda

Op Funda vind je doorsnee rijtjeshuizen en hippe appartementen, maar er zitten zo nu en dan ook echte parels tussen. We zetten een paar op een rij.

Wonen in een kerk



Vergeet een standaard rijtjeshuis: waarom wonen onder een plat dak als je ook in een gigantische kerk kunt trekken? Je moet er even wat voor neerleggen (lees: een kleine twee miljoen), maar dan heb je ook wat.

Voetballen in de kelder



Met een huis van meer dan 3 miljoen euro zou je wel plek moeten hebben voor een voetbalveld, zou je zeggen. Toch hebben de eigenaren van deze villa in Rotterdam niet een veldje aangelegd in de tuin, maar in de kelder. Pas op je hoofd!

Wonen in een bordeel



Altijd al willen wonen op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam? Dan is de kans groot dat je stulpje een voormalig hoerenpand is geweest. En ja hoor: ook voor dit grachtenpand leg je 2 miljoen euro neer.

Een Funda-ridder



Terug naar de middeleeuwen: waarom ook niet? Dit huis kan wel wat modernisering gebruiken, tenzij je natuurlijk van de ouderwetse sfeer houdt.

Busje komt zo



Wie dit huis in Gelderland koopt, krijgt er een gratis busje bij. Dan krijg je nog wat extra’s voor de bijna drie ton die de verkopers vragen.

Kitty paradise



Of er hier katten wonen is niet de vraag, maar hoeveel er precies wonen, vragen wij ons wel af bij het zien van deze advertentie. De katten lijken in ieder geval geluk te hebben: de beestjes hebben hun eigen kamer mét speeltoestellen.

Gaudi badkamer



Nee, dit huis staat niet in Barcelona, maar in onze eigen Waalstad Nijmegen. Tien punten voor creativiteit.