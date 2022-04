Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

D66-voorzitter Everhardt maakt excuses aan MeToo-slachtoffer

D66-voorzitter Victor Everhardt is flink door het stof gegaan vanwege de manier waarop zijn partijbestuur is omgegaan met de conclusies van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een prominent partijlid. Hij maakte excuses aan het slachtoffer van de MeToo-zaak en aan de leden van zijn partij.

Everhardt erkent nu dat wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door partijstrateeg Frans van Drimmelen jegens een vrouwelijke collega. Volgens hem had daartegen moeten worden opgetreden. Hij rekent het ook zichzelf aan dat dit niet is gebeurd. „Dat spijt mij zeer.”

D66 MeToo-schandaal

D66 is er volgens Everhardt niet in geslaagd het slachtoffer „een veilige werkomgeving” te bieden. „Alles wat zich afgelopen week heeft afgespeeld moet voor haar bijzonder moeilijk zijn geweest.” Maar dat geldt volgens de partijvoorzitter ook voor de leden, van lokale politici tot vrijwilligers.

Het partijbestuur trekt het zich zeer aan dat de vrouw onvoldoende in bescherming is genomen. Doordat D66 Van Drimmelen liet aanblijven als voorzitter van de talentencommissie, kwam zij hem keer op keer opnieuw tegen. Ook rond het verschijnen van het onderzoeksrapport over de kwestie vorig jaar heeft het bestuur „geen juiste inschatting gemaakt”.

D66 ziet geen aanleiding voor een nieuw onderzoek, zegt de voorzitter. Hij benadrukt dat de partij al veel stappen heeft gezet om voor een veiligere verenigingscultuur te zorgen. De partijleden krijgen nog de gelegenheid om over de kwestie in gesprek te gaan. Daarvoor wordt in het weekeinde van 13 mei een ledenbijeenkomst gehouden.

Kaag wist van gedrag Van Drimmelen

Eigenlijk zou de partijtop pas morgen reageren op onthullingen van de Volkskrant. Dat is nu vervroegd naar vandaag. Niet alleen Everhardt staat de pers te woord, ook Kaag heeft gereageerd op het rapport. Zij zei dat het haar spijt dat Frans van Drimmelen niet eerder te maken kreeg met consequenties.

Vlak voor het geplande persmoment berichtte de Volkskrant dat het slachtoffer in de zaak Kaag verschillende keren sms’jes heeft gestuurd over het verschil tussen beide rapporten. De partij zei tot nu toe steeds dat Kaag geen inzage in de vertrouwelijke bijlage had gehad, maar van het bestaan ervan wist de partijleider dus wel degelijk, schrijft de Volkskrant.

Eerder deze week deed voormalig D66-lid Marleen Weener een boekje open over grensoverschrijdend gedrag van de partij. „Ik was vier jaar politiek assistent en had een etentje met prominenten”, vertelde Weener aan tafel bij Jinek. „Een aantal mensen waren behoorlijk dronken en de fractievoorzitter klom op tafel met een biertje om aan iedereen persoonlijk te speechen.” De uitspraak van Samuel Schampers zou Weener nooit meer vergeten. „Hij zei over mij dat ik de lengte van de lul van iemand anders wel zou weten.”