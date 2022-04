Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

D66 komt vrijdag met conclusies in zaak grensoverschrijdend gedrag

Het partijbestuur van D66 komt vrijdag met conclusies over de affaire rond grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Dat valt te lezen in een verklaring van het partijbestuur vandaag.

De Volkskrant onthulde zaterdag dat een prominent partijlid zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Die conclusie kwam uit een vertrouwelijk rapport dat het bestuur al een jaar in handen heeft. In een openbaar deel van hetzelfde rapport was die conclusie over partijprominent Frans van Drimmelen juist niet te lezen.



— D66 (@D66) April 18, 2022

Lees hier de reactie van het landelijke bestuur op de oproep van een aantal D66-leden: https://t.co/Cx8p0DdzZ7 — D66 (@D66) April 18, 2022

Grensoverschrijdend gedrag binnen D66

Leden van de partij eisten vandaag in een open brief dat het bestuur en partijleider Sigrid Kaag snel met duidelijkheid komen. Het bestuur gaf in het weekeinde al aan met een „nieuwe weging” van beide delen van het rapport te willen komen. „Het bestuur is voornemens vrijdag 22 april de leden te informeren over de conclusies van de nieuwe weging”, staat in de nieuwe verklaring.

In de open brief eisten de leden ook een bijeenkomst waar het bestuur verantwoording aflegt en vragen beantwoordt. Het bestuur zegt „zeer bereid” te zijn om met de leden in gesprek te gaan. „Meer informatie over hoe we dat organiseren, zullen we eveneens vrijdag met de leden delen.”

Van Drimmelen legt werkzaamheden neer

Eerder werd bekend dat Van Drimmelen zijn werkzaamheden bij adviesbureau Dröge en Van Drimmelen voor onbepaalde tijd heeft neergelegd. Dat valt te lezen in een korte verklaring die op de website van het adviesbureau is geplaatst. „Afgelopen zaterdag kwam de Volkskrant in een artikel terug op een onderzoek door Bureau BING naar grensoverschrijdend gedrag binnen D66, waarbij onze collega Frans genoemd wordt”, aldus de verklaring. „De situatie is uiterst pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen.”

„Binnen ons bureau is door de partners over de publicatie en de ontwikkelingen daaromtrent gesproken. Na dit overleg is gezamenlijk besloten dat Frans zijn werkzaamheden voorlopig neerlegt”, is verder te lezen.

D66-leider Sigrid Kaag heeft nog niet gereageerd op deze kwestie.