Waar doen ze het van?-kijkers boos op bijstandsmoeder: ‘Nadia toch’

Het programma Waar doen ze het van? is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen omdat de controversiële cryptohandelaar Vasco Rouw meedoet, maar ook vanwege de bijstandsfamilie in een tiny house. Dat Nadia een bijstandsuitkering krijgt zonder te werken, vinden kijkers een vreemd gegeven. Maar dat ze ook nog eens een zolderkamer wil onderverhuren in haar kleine huis, gaat voor velen een stapje te ver.

Wat doe je als je sollicitaties niet lekker lopen en je toch geld nodig hebt? Juist: dan moet je een beetje creatief zijn. Daar weet Nadia alles vanaf. Als de alleenstaande moeder in de krant leest dat er onder buitenlandse studenten een hoge woningnood heerst, gaat er een belletje rinkelen. Het kleine zolderkamertje in haar tiny house is nog niet bezet en dus komt ze met het idee om het te verhuren.

Waar doen ze het van?

Dat je niet kunt staan in de kamer en je de rest van het mini huisje moet delen met vijf huisgenoten, ziet Nadia niet als een nadeel. Sterker nog: de kale huurprijs komt neer op een bedrag van 455 euro. Belachelijk, vinden kijkers van Waar doen ze het van?. „Wat heeft ze in hemelsnaam ingevuld om tot 232 huurpunten te kunnen komen?”, vraagt iemand zich af. „Het is te laag om überhaupt nog oppervlakte te hebben.”



Wie wil daar huren joh, nergens privacy, geen ruimte om rustig te studeren, altijd opwekkende liederen, moeten mee eten, je kan niet rechtop staan… Nadia toch… #waardoenzehetvan — Claudia (@_cloudy_a) April 20, 2022



Hulde voor Reza en familie,de rest is vrij eng.welk mens zou een "loft" van zuinige Nadia überhaupt https://t.co/Nh0JmFXLiD die koters in dat te kleine kippenhok.voor 400 euro mag je minstens privacy verwachten. #waardoenzehetvan — Angel 45 (@Angel4565137402) April 20, 2022



Nadia gaat haar hok verhuren. Pardon: De loft.

"Twaalf vierkante meter"….

Ja, als je vloer, muren en plafond bij elkaar rekent?!#waardoenzehetvan — [email protected] (@LindaisThuis) April 20, 2022

Niet alleen de tiny house-bewoners worden onder de loep genomen, ook over de christelijke familie De Groot wordt veel getwitterd. Dat de familie elke maand 500 euro aan de kerk geeft, vinden kijkers prima. Maar wanneer blijkt dat het gezin geen cent fooi uitgeeft in een restaurant, krijgen ze de volle laag over zich heen. „Fooi in Nederland? Waarom? Laat die horecaboeren het personeel een normaal salaris betalen”, klinkt het ook op Twitter.

Dat de extravagante levensstijl van Vasco Rouw en zijn familie ook nog steeds in het programma worden vertoond, kunnen kijkers ook niet waarderen. Zijn cryptomunt Xpose, waar hij één van de eigenaren van is, komt de laatste tijd negatief in het nieuws. Meerdere mensen blijven met lege handen achter nadat ze grote sommen geld inleggen voor de munt. „Ik had van die christelijke EO inmiddels wel anders verwacht en die uit de serie gesneden”, is één van het vele commentaar.

Waar doen ze het van? is iedere woensdag om 21.30 uur te zien op NPO 1.