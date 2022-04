Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach maakt D66 af met het belpanel: ‘Hier kunnen politici telefonisch de hele dag terecht om journalisten te ontwijken’

Er komt steeds meer media aandacht rond de kwestie van het grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Politici geven vrij weinig tot niks vrij aan journalisten hierover. Wat wel opvalt, is dat ze plotseling allemaal „met een gast aan het bellen” zijn als ze langs de media lopen die vragen beantwoord willen hebben. Voor Arjen Lubach was dit een uitgelezen kans om gehakt te maken van het opvallende belgedrag van de D66-leden, in zijn Avondshow.

Kijkers zagen gisteravond in De Avondshow een belpanel van D66 waar politici de hele dag terecht kunnen om te bellen. Er werden verhalen voorgelezen van Jan Terlouw en iemand hing per ongeluk op bij Paternotte, die in tranen uitbarstte.

‘Zijn die telefoontjes van D66 niet gewoon nep?’

De D66-leden zijn journalisten die vragen stellen over de kwestie binnen de partij steeds meer aan het ontwijken. De partijtop van D66 houdt al een jaar lang de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achter. Daarin staat dat partijprominent Frans van Drimmelen zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag, meldde de Volkskrant afgelopen weekend. Steeds vaker zijn ze ‘aan het bellen’ en tonen ze ontwijkend gedrag als de pers staat te wachten. Lubach vroeg zich af of „de telefoontjes van D66 niet gewoon nep zijn”.

Het belpanel van Lubach is tot en met morgen de hele dag telefonisch bereikbaar voor leden van D66 die de pers willen ontwijken. Tjeerd de Groot, D66-lid, moet gewoon z’n oortjes indoen en luisteren, terwijl een belpanel-lid aan het praten is. Ook heerst er irritatie als een van de belpanel-leden een „hijger aan de telefoon” heeft. Het bellen zou volgens Lubach een strategie zijn om zoveel mogelijk en ook zo lang mogelijk de pers te ontwijken tot en met morgen.

Rapport van D66

De Volkskrant heeft schriftelijke communicatie in handen die sinds vorig jaar circuleert binnen de partijtop. Daarin staat dat zeker vier D66’ers opheldering eisen. Ook roepen ze op tot een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de partij.

Partijleider Sigrid Kaag wil niet reageren op de berichtgeving. Kaag zou geen inzage in het rapport gehad hebben, maar het bestuur wil niet zeggen of ze op een andere manier op de hoogte is gesteld van de conclusie dat partijprominent Frans van Drimmelen beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Van Drimmelen wil ook niet reageren op de zaak. Hij noemt het een „pijnlijke privékwestie” en wil er verder niet op ingaan.

Van Drimmelen zou in 2015 en 2016 een vrouwelijke medewerker hebben gestalkt, bedreigd en gechanteerd. Dat blijkt uit de documenten die De Volkskrant in handen heeft. Daarnaast staat er in het rapport dat de politie destijds een officieel waarschuwingsgesprek met Van Drimmelen voerde over zijn gedrag. Toch zei Kaag vorig jaar, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat er uit onderzoek was gebleken dat er binnen D66 geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. „Zo ken ik onze partij ook niet”, zei de partijleider toen.

‘De Avondshow is echt overal bij’

Er is veel lof voor het Avondshow-item van Lubach.



Wil je De Avondshow van Arjen Lubach terugkijken? Dat kan hier.