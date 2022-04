Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vertrouwen in kabinet keldert nog dieper dan het al was: ‘Kopstukken verpesten het’

Je hoeft maar een blik in de kranten of op social media te werpen en het huidige kabinet en bijbehorende kopstukken worden gevloerd. Sigrid Kaag en haar rol bij grensoverschrijdend gedrag bij D66? De mondkapjesdeal van Hugo de Jonge? Afghanistan? De toeslagenaffaire? Dit alles zorgt er voor dat ons vertrouwen in het kabinet, en vooral in de ministers, opnieuw op een dieptepunt zit.

Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat kabinet-Rutte IV aantrad. In het regeerakkoord stonden een hoop ambitieuze plannen, maar de oorlog in Oekraïne, inflatie en een hoop andere zaken maken de boel wat ingewikkeld. Tegelijkertijd gebeurde er een hoop op politiek niveau en vooral de ministers liggen de afgelopen tijd regelmatig onder vuur.

Vertrouwen in kabinet en ministers op dieptepunt

EenVandaag peilde de publieke opinie over ons huidige kabinet. Al uit eerdere peilingen bleek dat het vertrouwen in de politiek nou niet bepaald lekker zat, maar het kan dus nog erger dan het al was. Andere kabinetten kregen nog niet eerder zoveel kritiek als ons huidige kabinet.

Het commentaar klinkt vaak uit de hoeken van oppositiepartijen en de daarbijbehorende kiezers. Maar ook uit de hoek van coalitie-stemmers signaleert EenVandaag nog meer ontevreden geluiden. Tweederde (66 procent) van de VVD-stemmers gelooft nog in het huidige kabinet, maar van de andere coalitiekiezers zijn de reacties een stuk minder positief.

Geen vertrouwen in aanpak belangrijke thema’s

Wie er nog vertrouwen hebben in de coalitiepartijen? Van de D66-stemmers is dat 34 procent, bij het CDA 36 procent en bij de ChristenUnie 32 procent. CDA en CU-stemmers waren al sceptisch, maar ook veel D66’ers sluiten zich daar nu bij aan. Uit alle ondervraagden heeft nog slechts 23 procent vertrouwen in het huidige kabinet, tegenover de 75 procent wantrouwende stemmers. Bij partijen als PVV, FVD, PvdD, Ja21, en SP is het vertrouwen vrijwel nihil.

Een grote groep ondervraagden heeft er dan ook een hard hoofd in dat belangrijke thema’s goed worden aangepakt. Slechts een laag percentage kiezers heeft er vertrouwen in dat de toeslagenaffaire (9 procent), koopkrachtproblemen (16 procent), klimaat en stikstof (13 procent) of de gaswinning (12 procent) goed worden afgehandeld.

Kritiek op kopstukken

Ook het vertrouwen in de ministers keldert omlaag. Daarin verloren ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Hugo de Jonge (Wonen) en Sigrid Kaag (Financiën) het meeste vertrouwen bij de kiezers. Welke ministers er nog het best vanaf komen? Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (60 procent) en Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs doen het nog redelijk goed.

Volgens een van de ondervraagden heeft het nieuwe kabinet „geen nieuw elan”, zoals Rutte beloofde. Maar „is dit de kern van het vorige kabinet die het nu weer verpest”.