Rutte IV komt dichterbij: informateurs willen coalitieakkoord woensdag naar Tweede Kamer sturen

Het nieuwe kabinet, Rutte IV, zal, zoals al eerder bekend werd, niet nog voor kerst op het bordes staan. Maar het schiet nu wel op met de formatie. Informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes willen namelijk woensdag het coalitieakkoord naar de Tweede Kamer sturen. Dat kondigden zij vandaag aan in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Remkes en Koolmees maken het akkoord tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie op. „Ons voornemen is erop gericht u woensdagmiddag 15 december ons eindverslag aan te bieden, waarbij het coalitieakkoord is opgenomen”, laten zij weten.

Coalitieakkoord woensdag naar Kamer

De vier partijen praten vandaag nog met elkaar, de aankondiging van de informateurs wijst erop dat deze maandag de laatste onderhandelingsdag zal zijn. Dan zou het akkoord morgen worden voorgelegd aan de coalitiefracties. Die zouden nog voor vertraging kunnen zorgen, wat de kleine slag om de arm in de brief van de informateurs verklaart.



De lange weg naar Rutte IV

Dat de weg naar het nieuwe kabinet, Rutte IV, een lange is, weten we allemaal. Het is inmiddels dan ook de langstlopende formatie ooit. Het begon allemaal op 17 maart, toen de VVD wederom de meeste zetels behaalde tijdens de verkiezingen. D66 stijgt naar 24 zetels en komt ruim voorbij de 14 zetels van het verliezende CDA. De ChristenUnie, de andere deelnemer aan het kabinet Rutte III, behoudt 5 zetels.

Maar op dit pad lagen een hoop struikelblokken. Of in sommige gevallen schoten die ineens uit de grond. Een paar kenmerkende gebeurtenissen uit deze formatie: