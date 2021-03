Formeren gaat even duren: verkenner Ollongren heeft corona, Rutte negatief

Vandaag zouden de verkenners, Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma, een begin maken aan hun poging het gat tussen Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) te dichten. Ollongren en Jorritsma zouden met de beide partijleiders een gesprek hebben over de formatie, maar die gesprekken gaan niet door. Ollongren is namelijk positief getest op corona.

De verkenner was in de Kamer toen ze de uitslag hoorde, daarna is ze meteen vertrokken. Op bovenstaande foto zijn de aantekeningen van de verkenner overigens te zien, onder haar arm. In die aantekeningen staat bijvoorbeeld iets over een „functie elders” voor CDA’er Pieter Omtzigt. CDA-leider Wopke Hoekstra krijgt mogelijk een kabinetspositie.

Ook houden de „linkse partijen elkaar niet echt vast”, staat in het document. Verder is een meerderheid in de Eerste Kamer voor geen enkele partij „echt een must”.



Formatie ligt stil. Ollongren is positief getest. pic.twitter.com/1Rg7ldOISL — Inge Lengton (@IngeLengton) March 25, 2021

Rutte negatief getest

Ook demissionair premier Mark Rutte moest zich laten testen, maar hij kreeg een negatief resultaat te horen. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Rutte onderging net als veel andere bewindslieden een test nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) eerder deze week positief was getest. Afgelopen vrijdag was vrijwel het gehele kabinet bijeen tijdens de wekelijkse ministerraad. Dat betekende dus dat het hele kabinet zich moest laten testen, en wat doe je als je wacht op de testuitslag? Thuisblijven. Rutte deed dat niet, en nu kan hij rekenen op heel wat kritiek.



Nou ja, Rutte en de Jonge stonden toch ook een persconferentie te geven terwijl ze in afwachting waren van de uitslag? En dan vervolgens klagen dat anderen ook gewoon blijven rondlopen. — Robert Logger (@robertlogger) March 25, 2021

Maar het zit niet zoals je denkt: alleen als je in nauw contact bent geweest met een besmet persoon, moet je in quarantaine. Bijvoorbeeld als je op de koffie gaat bij een vriendin of familielid, en langer dan een kwartier dicht bij elkaar zit. Maar tijdens de ministerraad hield iedereen afstand van elkaar, wat betekent dat een test handig is, maar quarantaine niet noodzakelijk.

Toch vragen veel mensen zich af: moeten politici, en dan vooral de premier, niet het goede voorbeeld geven? Nadat Grapperhaus finaal de mist inging met zijn schoonmoeder-knuffel, zou je denken dat bewindslieden wel beter weten. Ollongren kwam namelijk ook gewoon, terwijl ze op haar uitslag wachtte, naar ‘kantoor’.



Rutte en Ollongren kwamen gewoon naar Den Haag. Wat een aanfluiting. https://t.co/itwVn1oPAV — Nienke (@NienHagh) March 25, 2021

Fractieleiders in quarantaine

Nu, na Ollongrens positieve uitslag, gaan toch enkele fractievoorzitters in quarantaine. Alle partijleiders hebben namelijk maandag of dinsdag een gesprek gehad met Ollongren en waren daarbij langere tijd met haar in één ruimte.

Zo heeft PvdA-leider Lilianne Ploumen al haar afspraken afgezegd, laat een woordvoerder weten. Zij gaat uit voorzorg in quarantaine tot zij de uitslag van haar coronatest heeft. Ook Sylvana Simons van Bij1 doet dat.

Wel hield iedereen tijdens de formatiegesprekken steeds afstand, wat quarantaine dus niet noodzakelijk maakt. Volgens medeverkenner Annemarie Jorritsma is enkel een preventieve test na vijf dagen dan ook voldoende. Jorritsma roept alle zeventien partijleiders die een gesprek hebben gehad met Ollongren op om dat te doen. Zij zal haar eigen advies ook opvolgen en na vijf dagen een test doen.

‘In Rutte’s eigen woorden: aso’s’

Tijdens vrijwel elke persconferentie horen we Rutte bijna smeken of we ons ast-u-blieft aan de coronamaatregelen willen houden. Nauw contact of niet, mensen vinden dat de demissionair premier zelf het goede voorbeeld moet geven. Anders zijn de Kamerleden, zo zegt iemand, „in Rutte’s eigen woorden: aso’s”.



Om het in Rutte’s eigen worden te zeggen: #Aso’s — Lars van Genderen (@LarsvanGenderen) March 25, 2021

Iemand anders vindt deze situatie „de omgekeerde wereld”. „Dus als je in de Tweede Kamer werkt mag je na het testen gewoon aan het werk blijven als je uitslag nog niet hebt, maar als gewone burger niet!”.



Dus als je in de Tweede Kamer werkt mag je na het testen gewoon aan het werk blijven als je uitslag nog niet hebt, maar als gewone burger niet! Omgekeerde wereld! Weg draagvlak en stop met alle maatregelen mensen! #rutte #Corona #stoplockdown #coronamaatregelen — MarcQ (@MarcQ14282156) March 25, 2021

Iris hoopt dat de Kamerleden die in contact zijn geweest met Ollongren zich nu nog eens laten testen. „Laat ze dan ten minste daarin een voorbeeld geven.” Daarbij is Rutte verkouden, dus zou hij eigenlijk sowieso thuis moeten blijven. Negatieve test of niet.



…. Ik mag toch hopen dat ze nu allemaal opnieuw getest worden na laatste contact Ollongren. Laat ze dan tenminste dáárin een voorbeeld geven. (En Rutte met verkoudheid (is hij dat, had ik gemist) dus ook thuisblijven). — Iris Busschers (@IrisBusschers) March 25, 2021