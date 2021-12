Boris Johnson: ‘Idee dat Omikron mild is, aan de kant zetten’

Volgens de Britse premier Boris Johnson moeten we het idee dat de Omikron-variant van het coronavirus milder is „aan de kant zetten”. Het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk voor het eerst gemeld dat een patiënt is overleden die besmet was met de Omikron-variant van het coronavirus, meldt Sky News. In het land liggen meerdere Omikron-patiënten in het ziekenhuis.

„Ik denk dat het idee dat dit een mildere versie van het coronavirus is, iets is dat we aan de kant moeten zetten”, aldus premier Boris Johnson volgens Sky News. De premier wijst op de snelheid waarmee de Omikron-variant zich in het Verenigd Koninkrijk verspreidt. Vooral in Engeland zijn veel gevallen vastgesteld. Het zijn er nu in totaal 3137.

Johnson wijst op het belang van de boostercampagne. Sinds zijn oproep gisteravond aan alle volwassenen om de extra prik te laten zetten, zijn bij meerdere vaccinatiecentra in Engeland lange rijen ontstaan. Er is ook een run op afspraken voor vaccinatie. De boekingssite is overbelast en mensen worden vanwege de drukte in de wachtrij geplaatst of geadviseerd om het later nog eens te proberen.



'At least one patient has been confirmed to have died with Omicron' Boris Johnson confirms the UK's first Omicron Covid death, adding: 'the idea that this is somehow a milder version of the virus, I think that's something we need to set on one side' https://t.co/XFvJJlmuPI pic.twitter.com/2R0zaR0vyh — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) December 13, 2021

Nieuwe maatregelen vanwege Omikron

Om de verspreiding van Omikron tegen te gaan, heeft de Britse regering nieuwe maatregelen ingesteld. Vanaf vandaag zijn dertigplussers al welkom om een boostervaccinatie te halen. Vaccinfabrikanten Pfizer en BioNTech zeiden onlangs al dat drie prikken bescherming bieden tegen de Omikron-variant. Vanaf morgen moeten mensen die deels of volledig gevaccineerd zijn en die contact hebben gehad met iemand die besmet is, zeven dagen lang een zelftest doen.

Als een zelftest positief uitvalt, moeten ze een PCR-test afnemen. Geeft die ook een positief resultaat, dan moeten ze tien dagen in quarantaine. Mensen die niet tegen corona geprikt zijn, moeten sowieso tien dagen in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

De verwachting is dat de Omikron-variant half december de meest voorkomende variant van het virus zal zijn. Volgens het Britse ministerie van Gezondheid vertoont één op de drie besmette mensen geen ziektesymptomen. Dagelijks testen helpt voorkomen dat zij het virus onbewust doorgeven. Bovendien is dit minder ingrijpend dan de verplichte tien dagen in quarantaine, die nu gelden voor iedereen die in contact is geweest met iemand die besmet is met de Omikron-variant.

De nieuwe maatregelen gelden vooralsnog alleen voor Engeland. De regeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland bepalen hun eigen gezondheidsbeleid.