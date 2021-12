Formatie duurt nóg langer, geen nieuw kabinet voor kerst

Eind oktober behaalde de huidige kabinetsformatie al een record: het is de langstlopende formatie sinds de oorlog. En daar komt binnenkort nog geen einde aan. De partijen aan de formatietafel verwachten namelijk niet dat er voor de kerst al een nieuw kabinet op het bordes van Paleis Noordeinde zal staan.

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van het AD. Er is wel hoop bij de onderhandelende partijen dat ze voor die tijd een regeerakkoord kunnen presenteren. Begin oktober zei informateur Johan Remkes nog dat Rutte IV er „zo spoedig mogelijk” moest komen.

Nog geen einde aan formatie

Twee maanden geleden begonnen de VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan onderhandelingen over voortzetting van de huidige coalitie. Toen was er nog de hoop dat ze voor Sinterklaas klaar zouden zijn. Maar die hoop lijkt vervlogen. VVD-leider Mark Rutte erkende zaterdag op een partijcongres dat die inschatting te optimistisch was.

Omdat een inhoudelijk akkoord nog niet direct in zicht is, zal ook het aantreden van een nieuw kabinet langer op zich laten wachten, zeggen ingewijden. Informateur Johan Remkes zei eerder al dat met de samenstelling van de nieuwe regeringsploeg pas wordt begonnen nadat het regeerprogramma van de vier partijen met de Tweede Kamer is besproken.

Hoge ambtenaren van verschillende ministeries waarschuwden tegen het AD voor het presenteren van een nieuwe ploeg aan het einde van het jaar. Veel ambtenaren lopen na bijna twee jaar coronacrisis op hun tandvlees en zijn toe aan rust, schrijft de krant.

Regeerakkoord in de trein

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers liet medio november een wel heel belangrijk document in de trein liggen. Hij vergat het voorlopige regeerakkoord uit september namelijk in het ov. Iemand vond dat en gaf het aan De Volkskrant. Enkele punten die daarin stonden, zijn:

Forse maatregelen om woningnood te bestrijden

Een woonfonds, een miljoen extra woningen, verhuurdersheffing weg, minder lege bouwkavels en panden, meer belasting voor pandjesbazen, huurders mogen kopen.

Een woonfonds, een miljoen extra woningen, verhuurdersheffing weg, minder lege bouwkavels en panden, meer belasting voor pandjesbazen, huurders mogen kopen. Ambitieus klimaatbeleid:

CO2 fors omlaag, vervuiler betaalt, een klimaatfonds, nieuwe kerncentrales.

CO2 fors omlaag, vervuiler betaalt, een klimaatfonds, nieuwe kerncentrales. Miljardenfonds voor het uitkopen van boeren

Make-over voor onderwijs

Invoering 'rijke schooldag' en vrijheid van (religieus) onderwijs.

Invoering ‘rijke schooldag’ en vrijheid van (religieus) onderwijs. Gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’

Het minimumloon omhoog

Inkomstenbelasting en werkgeversbelasting omlaag

Een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen

Het toelaten van meer migranten

Metro legde dit uitgelekte regeerakkoord eerder uitgebreid(er) voor je uit.