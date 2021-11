Gert-Jan Segers liet geheim regeerakkoord in de trein liggen: ‘Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan’

Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, is degene die het ‘geheime document’ in de trein liet liggen, afgelopen week. Dat document werd gevonden door een treinreiziger, die het doorspeelde naar de Volkskrant. Die krant zette het voorlopige regeerakkoord online.

Segers doet zijn bekentenis vandaag op Twitter. „Het stomste wat je kan overkomen”, zegt Segers. „Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry..”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het stomste wat je kan overkomen.. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.. pic.twitter.com/KM09oYqPPa — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) November 17, 2021

Gert-Jan Segers vergat voorlopig regeerakkoord in de trein

Het ‘treindocument‘ bevat dus een voorlopig regeerakkoord. Op dit moment onderhandelen de VVD, D66, CDA en CU over een volgend kabinet. Maar het gaat om een versie die waarschijnlijk in september al is gemaakt. Volgens informateur Remkes is het document dan ook „niet meer relevant”.

„Dit is een stuk uit de vorige fase van de formatie. En het is het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben”, zegt Remkes voorafgaand aan de gesprekken met zijn collega Wouter Koolmees, en de formatieteams van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. „En zoals u weten zitten er nu vier fracties met elkaar om tafel. Deze episode is weer helemaal blanco.”