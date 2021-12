Vandaag kort geding tegen de Staat: ‘Plotselinge lockdown klap in het gezicht’

Verschillende partijen eisen dat de lockdown stopt. Vandaag spannen zij een kort geding aan tegen de Staat. De invoering van de huidige lockdown is volgens de aanklagers voor veel mensen een debacle en ongegrond. De Bredase advocaat Bart Maes loopt voorop in het proces dat hij aanspant tegen de Staat.

Eerder klonk al geluid dat de plotselinge invoering van de lockdown zou worden aangevochten. Vandaag komen aanklagers en verdedigers samen in de rechtbank in Den Haag. Daar eisen verschillende partijen dat de lockdown stopt. Volgens hen is deze maatregel „een klap in het gezicht” en een drama voor winkeliers, restauranthouders, hoteliers en studenten”.



Morgen is er het kort geding tegen de staat teneinde de huidige lockdown subiet op te heffen. Vanaf 11.30 op de livestream van @blckbxnews te volgen. Zelf ben ik mede-eiser net als een aantal mensen op de foto van het overleg. De hashtags worden: #KortGeding en #EindeLockdownNU pic.twitter.com/ccdY5n00ms — Hans van Tellingen (@hansvantelling) December 27, 2021

Kort geding tegen de Staat

Maes maakte zich al eerder hard in het verweer tegen coronamaatregelen. Zo procedeerde hij ook tegen de Staat vanwege de invoering van het coronabewijs. Die rechtszaak verloor hij. De rechter bepaalde op 6 oktober dat het coronatoegangsbewijs blijft gelden. Net als bij eerdere kort gedingen nam de rechter daarbij als uitgangspunt dat hij zich terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van nieuwe maatregelen. Alleen als er sprake zou zijn van onredelijk beleid of een gebrek aan wettelijke grondslag grijpt een rechter in.

De advocaat legt uit dat hij opkomt voor de belangen van ondernemers en jongeren. Eerder werd bekend dat veel jongeren d00r de pandemie een lastige tijd doormaken. Op 14 januari dient het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het hof in Den Haag. Ook loopt er nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs.



Het aantal nieuwe coronagevallen in Australië explodeert ondanks dat het daar zomer is. Dit vanwege militaire lockdowns, overal coronapasplicht, mondkapjesplicht buiten, strenge uitgaansverboden en enorme quarantainekampen. Stop met de onzin! Iedereen weer vrij! #EindeLockdownNu pic.twitter.com/vRyV6yNwSQ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 27, 2021

Plotselinge lockdown

Ruim een week geleden kondigde het kabinet plotseling aan dat Nederland wederom in lockdown moest. Vooral de abrupte beslissing hiervoor is voor de aanvechtende partijen ongegrond. Daarnaast worden de dalende besmettingscijfers genoemd. En blijkt de Omikron-variant minder gevaarlijk dan verwacht.



Met berichten uit VK over mogelijk iets minder opnames bij omikron, snelle start van de lockdown, en schattingen VE bij boosters zijn prognoses opnieuw doorgerekend. Veel aannames over omikron, maar als alles GUNSTIG valt kan het meevallen. Nog steeds tegenstrijdige berichten. https://t.co/VIVoAx4aMs — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) December 27, 2021



Zelfs de ziekenhuisbezetting op Kerst kon het RIVM doomscenario niet goed voorspellen. Nu de berichten rondom Omikron steeds gungstiger worden moet het nu klaar zijn met de lockdown. En zeker niet als verkapt dwangmiddel voor het boosteren gebruikt worden. https://t.co/QlWSdV3h4u pic.twitter.com/RD1GG6MSgW — Maurice de Hond (@mauricedehond) December 26, 2021

Basisscholen dicht

De huidige lockdown lijkt voor verschillende takken in de samenleving een probleem. In Amsterdam is besloten dat groep 8-leerlingen op de basisschool na de kerstvakantie weer fysiek les moeten krijgen. Welk besluit het kabinet ook neemt. Dat schreef het Parool gisteren. Het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, vreest namelijk dat scholen langer gesloten moeten blijven. Het is de bedoeling dat de scholen op 10 januari de deuren weer openen. Maar daarover beslist het kabinet pas 3 januari.

Het geding dient om 12.00 uur en is voor belangstellenden via een livestream te volgen.