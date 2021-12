Volop dagjesmensen naar Antwerpen: Nederlanders genieten van vrijheid België

Op de wegen vanuit Nederland naar België is het al de hele maandag opvallend druk met dagjesmensen. Veel mensen lijken te willen profiteren van het feit dat in België en vooral Antwerpen winkels en cafés open mogen zijn.

In Nederland geldt vanwege corona een strenge lockdown, zoals we weten. Alleen essentiële winkels mogen hun deuren openen. Denk aan supermarkten, drogisterijen en apotheken.

Door Nederlandse dagjesmensen files richting Antwerpen

De drukte op de wegen concentreert zich volgens de ANWB op de A27, vanuit Gorkum richting Breda, de A58 bij knooppunt Galder en op de E19, Breda richting Antwerpen. De files waren rond het middaguur zo’n 5 tot 6 kilometer en de vertragingstijd een klein halfuur.

„Vooral op de wegen naar Antwerpen was het vanmorgen al opvallend druk”, zegt een ANWB-woordvoerder. „Vooral Brabanders zakken massaal af naar Antwerpen. We raden het als ANWB niet af, mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid, maar ze moeten zich afvragen of het wel verstandig is.” Ook de afgelopen dagen zag de organisatie al wat meer verkeer richting Antwerpen dan gebruikelijk.

Op Twitter noemen mensen de Nederlandse dagjesmensen die Antwerpen bezoeken onverstandig (of wensen hen een coronabesmetting toe). Anderen begrijpen ook, net als dat er twijfel is over wel of niet gaan:



Ik ben een beetje in tweestrijd. Ik wil graag bij Hard Rock gaan eten deze vakantie, want ik heb nog een korting voor m’n verjaardag. Maar dan moet ik naar Antwerpen. Ik ga ervan uit dat dat veilig is, maar toch.. — Marcin van de Ven (@brabostudent) December 27, 2021

Rutte riep op: ‘Ga niet naar België en Duitsland’

Mark Rutte riep Nederlanders begin vorige week wel op om vooral niet naar onze zuiderburen of naar Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. Je kunt je afvragen tegen wie de demissionair premier het precies had. Blijkbaar kijkt men zeker in België anders tegen de coronamaatregelen aan en vinden de beleidsmakers het bezoeken van winkels en horeca veilig. Waarom zou je dan niet gaan als je in de buurt woont?



Nu de Omikronvariant in onze landen oprukt, is het nog belangrijker om onze contacten te beperken, ook over de grens. Daarom roep ik samen met mijn collega @HendrikWuest van Noordrijn-Westfalen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en drukte te vermijden.https://t.co/uP3jmeDhah pic.twitter.com/OMtJRb4crt — Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2021

Rutte benadrukte echter dat het advies van het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) is om juist zo min mogelijk contact met anderen te hebben. Ook gouverneur Cathy Berx van Antwerpen en Duitse burgemeesters van grensgemeenten riepen al op om weg te blijven. Ze zijn bang dat Nederlanders de besmettelijke omikronvariant meenemen over de grens.