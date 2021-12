Ab Osterhaus bij Op1 over corona: ‘Dit gaat een verkoudsheidsvirus worden’

De omikronvariant van het coronavirus is geen ticket uit de pandemie, zei viroloog Ab Osterhaus gisteren bij Op1. Maar het is volgens hem wel een mildere versie. Hij denkt dan ook dat corona zich de komende tijd zal ontwikkelen tot een verkoudsheidsvirus.

Op1-presentatrice Fidan Ekiz – die overigens nog steeds verbolgen is over de abrupte stop van De Vooravond – vroeg de viroloog naar ons ‘ticket uit de pandemie’. Maar Osterhaus is snel met reageren dat dat bij omikron niet het geval is. „Zeker niet. De kans dat je in het ziekenhuis komt, is nog relatief groot. Die is wel wat kleiner geworden, maar als heel veel mensen snel besmet raken, betekent dat dat we een probleem houden.”

Toch heeft de omikronvariant voordelen. Omdat het een mildere versie van het coronavirus is, komen meer mensen in contact ermee. Maar minder mensen belanden erdoor in het ziekenhuis. „Dan zal je op den duur een situatie krijgen dat het zich stabiliseert”, zegt Osterhaus. „Mijn voorspelling is dat je uiteindelijk een influenza-achtige situatie krijgt.”

In zo’n situatie doet een virus minder kwaad omdat er in de samenleving meer immuniteit tegen is. Volgens Ekiz vlakt een pandemie „altijd af”. Osterhaus: „De pandemieën die we hebben gehad, zijn altijd influenzapandemieën geweest. We denken dat er in het verleden ook al coronapandemieën zijn geweest, en dat overblijfselen daarvan nu gewoon verkoudheidsvirussen zijn.”

Osterhaus’ voorspelling is dan ook dat het coronavirus zich „op den duur, uiteindelijk” zal ontwikkelen tot een verkoudheidsvirus. „De vraag is natuurlijk: hoe lang gaat dat duren?” Bij Op1 vertelt hij echter dat we nu in een wat gunstigere situatie zitten. „Het virus besmet meer minder, maar minder mensen belanden in het ziekenhuis.” Mensen die besmet raken met omikron hebben volgens meerdere onderzoeken namelijk vijftig tot zeventig procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden.



Omikron dominant

Sinds gisteren is de omikronvariant dominant in in ieder geval Amsterdam. Osterhaus schrikt daar niet van. „We zagen het gebeuren in Zuid-Afrika, we zien het gebeuren in Engeland en de Scandinavische landen, daar stijgt het heel snel.” Volgens Osterhaus zal het nog maar een paar dagen duren voordat omikron dominant is in heel Nederland.

Ondanks dat omikron dus milder verloopt, zijn de huidige lockdownmaatregelen die gelden wél noodzakelijk volgens Osterhaus. „Omdat het zich zo snel verspreidt, gaat het een stuk sneller. Voor elk individu dat positief test is omikron minder erg, maar die prik komt wel steeds sneller.”

