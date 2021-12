‘Onvermijdelijke’ lockdown: deze maatregelen gelden vanaf morgen

„Een ingelaste persconferentie, vier dagen na de vorige, dat belooft niet veel goeds.” Zo begon demissionair premier Mark Rutte vanavond de persconferentie waarin hij nieuwe maatregelen aankondigde. Hij noemde de aangekondigde lockdown „onvermijdelijk”. „Omikron verspreidt zich nog sneller dan we al vreesden, dus moeten we nu al ingrijpen.”

Niet alleen premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge waren aanwezig. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel was er vanavond bij. Hij legde uit waarom een lockdown niet kan wachten. „Het OMT maakt zich zorgen over de omikronvariant, die nog maar voor een klein deel van de infecties zorgt, maar dat aandeel zal zeer snel toenemen. De toename is ongeveer een verdubbeling per twee tot drie dagen. Zo tussen kerst en de jaarwisseling zal de omikronvariant dominant worden, dan is de meerderheid van de infecties als gevolg daarvan”, zei Van Dissel.

Ook benadrukte hij dat er nog veel onbekend over omikron. „We weten nog niet hoe ziek je ervan wordt. Dat kan nog enige tijd duren voordat we data daarover hebben. Dat ligt complex. We zien in Engeland een snelle toename van het aantal besmettingen. Dan kan je ook kijken hoeveel ziekenhuisopnames er zijn, met vertraging. Het probleem is echter dat deze variant zich niet even verdeelt over de bevolking. Als meer jongeren dan ouderen die variant oplopen, zijn de besmettingen hoog, maar de ziekenhuisopnames laag.”

Nieuwe maatregelen

Na de uitleg van Van Dissel kondigde Rutte de al gevreesde strenge lockdown aan. Vanaf morgen gelden deze maatregelen:

Ontvang thuis niet meer dan twee personen vanaf 13 jaar per dag. Met uitzondering van kerstavond, eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan geldt maximaal vier personen vanaf 13 jaar per dag.

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.

Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van twee personen vanaf 13 jaar. Mensen die op één adres wonen zijn hiervan uitgezonderd.

Op kerstavond, eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de maximum groepsgrootte buiten omhoog naar vier personen vanaf 13 jaar.

Het onderwijs en de buitenschoolse opvang gaan in ieder geval tot en met 9 januari dicht. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari.

Alle horeca moet sluiten. Bestellen en afhalen is mogelijk.

Alle niet-essentiële winkels moeten sluiten. Bestellen, afhalen en retourneren is wel mogelijk.

Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur.

Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat blijven open.

Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, gaan dicht.

Bioscopen, musea, theaters en concertzalen moeten sluiten.

Alle binnensportlocaties moeten dicht, met uitzondering van zwemlessen. Buitensportlocaties blijven wel voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.

Er geldt een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal honderd gasten, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek, zijn uitgezonderd, maar kerstmarkten zijn niet toegestaan.

Alle volwassenen kunnen in januari boosterprik halen

De maatregelen komen bovenop de maatregelen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies.

Verder kondigde minister De Jonge aan dat alle volwassenen voor 7 januari een afspraak voor een boosterprik kunnen maken. In januari moeten alle 18-plussers deze oppepprik hebben gehad.