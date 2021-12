Lastige tijd voor jongeren: opgroeien in een pandemie en dealen met prestatiedruk

Jongeren hebben het in deze tijd niet makkelijk, blijkt uit onderzoek van het CBS. Ze ervaren de coronacrisis als een lastige periode en hebben te maken met prestatiedruk. Voornamelijk ouders en de maatschappij oefenen die druk op hen uit.

Het CBS nam de jongere generatie onder de loep en deze doelgroep blijkt behoorlijk te lijden in deze tijd. Bijna de helft van de jongeren denkt dat de coronacrisis hun leven vooral negatief heeft beïnvloed. Een iets kleinere groep van ruim vier op de tien jongeren ziet zowel positieve als negatieve gevolgen. Het grooste deel miste buitenshuis leuke dingen doen en thuis afspreken met familie en vrienden.



Scholen open of scholen dicht? Mag het kerstgala doorgaan of toch weer niet? “Ik hoop dat het doorgaat” is een veelgehoorde wens hier in huis, de afgelopen 22 maanden. Meestal ging het niet door. Wanneer mogen kinderen/jongeren zich weer verheugen op leuke dingen, ipv hopen. — Caatje (@Caatje_aan_zee) December 14, 2021

Jong zijn in een pandemie

Voor het onderzoek ondervroegen de onderzoekers 8000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Aangezien deze pandemie inmiddels al anderhalf jaar duurt, maakten sommige jongeren hun ‘wilde tijd’ mee in lockdowns en met beperkingen.

Tussen februari en april van dit jaar werd de stemming onder jongeren gepeild. Destijds was er een avondklok, werd thuisbezoek beperkt en waren scholen, sportclubs en horeca (deels) gesloten. Maar ook werden de eerste voorzichtige versoepelingen doorgevoerd. De middelbare scholen en mbo’s werden bijvoorbeeld gedeeltelijk weer geopend.



Ik realiseer me goed dat ik er als tiener onder de huidige omstandigheden niet meer was geweest vanwege onveilige thuissituatie, maar deze regering doet er echt alles aan om de jongeren van nu een onveilige wereld te geven waarin niks meer kan en niemand zo nog een kant op kan — M.A.R.Translations 🍓😷 (@martranslations) December 14, 2021

Missen van ‘oude leven’ door coronacrisis

Voornamelijk 18-plussers misten hun oude leventje. Vaker nog dan middelbare scholieren. Dat ging over sport, werk of het bezoeken van evenementen en festivals. En ook ontbreken van school, voornamelijk bij hbo-studenten, bleek bij een kwart van de jongeren een gemis. Tot slot blijkt dat meer dan de helft van de jongeren, die op school zaten, vaker stress voelden tijdens de pandemie. Voornamelijk over hun opleiding. Eerder schreef Metro ook over de zorgen van (ex-)studenten over hun studieschuld.



Ja Frits….helemaal eens…in zo’n gaaf land wonen wij #leenstelsel een hele generatie jongeren die met een enorme schuld aan hun maatschappelijke carrière moeten beginnen — Gerwin ter Haar (@Gerwinterhaar) December 14, 2021

Jongeren voelen prestatiedruk

Uit weer een andere cijfers van het CBS blijkt dat stress over werk en school steeds erger wordt onder de jongere generatie. Want jongeren voelen naarmate ze ouder worden meer prestatiedruk. Vrouwen ervaren dat meer dan mannen. Vier op de tien jongeren ervaren druk om aan verwachtingen te voldoen. „Op de havo, vwo, hbo en universiteit stellen jongeren meer eisen aan zichzelf”, zeggen de onderzoekers. Wie precies die hoge verwachtingen hebben? Ouders en de maatschappij lijken de boeman, bij leerlingen van de middelbare school hebben ook docenten deels schuld.