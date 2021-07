Extra steun voor evenementensector, toch protestgeluid festivals

De evenementensector wordt behoorlijk wat kanten op geslingerd. Het kabinet trekt 135 miljoen euro extra steun uit, nadat besmettingen opliepen en coronaregels werden aangescherpt. Festival Verknipt, waar veel besmettingen plaatsvonden, vraagt om opheldering.

Evenementen die plaatsvinden na de onverwachte aangescherpte coronaregels, kunnen een groot deel van de gemaakte kosten terugkrijgen. Maar liefst 135 miljoen euro moet de gaten dichten voor festivals zoals bijvoorbeeld Lowlands. Dat kondigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag aan.

Evenementensector onzeker aangescherpte coronaregels

Onder meer organisatoren van Lowlands trokken aan de bel. De festivalbranche vroeg om extra steun, nadat het kabinet rigoureus de boel omgooide. Eerder mochten meerdaagse evenementen vanaf 30 juni onder voorwaarden doorgaan, zonder maximale bezoekersaantallen of regels rond afstand. Maar wie het nieuws volgt, weet dat dat alweer van de baan is voor de komende weken.

Reden voor de aangescherpte coronaregels zijn de toenemende besmettingscijfers. Tot 13 augustus vinden geen evenementen plaats. Daarom wordt de garantieregeling op een aantal punten uitgebreid.



Precies, een paar weken geleden werd de regering afgefakkeld omdat ze te streng waren. Horeca, festivals roepen al een jaar dat ze het voor elkaar hebben. 1 club 189, 1 festival 1000+ besmettingen. Wie heeft de werkelijke verantwoordelijkheid? WIJ!

— Flow Reizen (@flowreizen) July 14, 2021

Besmettingen op festival Verknipt

Vandaag liet de GGD weten dat op festivals Ploegendienst en Verknipt veel besmettingen plaatsvonden. Maar daarover is Alliantie van Evenementenbouwers (VVEM) sceptisch en vragen zij om duidelijkheid. Verknipt vond op 3 en 4 juli plaats en trok ongeveer 20.000 bezoekers. Volgens de organisatie deden zij alles eraan het festival veilig te laten verlopen. „Deze hoge besmettingscijfers staan haaks op de uitkomsten van de Fieldlab Evenementen. Daar waren op 129.300 bezoekers 104 mogelijke besmettingen” , zegt VVEM. Volgens hen is het niet gegarandeerd dat besmettingen tijdens het festival plaatsvonden, maar bijvoorbeeld vlak daarvoor of erna.



Festivals willen extra steun en garantie

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg was een van de organisatoren die het kabinet om meer steun vroeg. Dit vanwege de onzekerheid voor evenementen, ook voor festivals die na 13 augustus plaatsvinden. Zoals Lowlands, dat begint op 20 augustus.

Aankomende vrijdag dient een kort geding van dertig festivalorganisatoren die eisen dat hun evenement onder voorwaarden kan doorgaan. Entertainmentbureau ID&T, waar grote festivals als Awakenings en Mysterlyland onder vallen, nam hiertoe het initiatief. 13 augustus wordt duidelijk of evenementen straks weer mogelijk zijn



"het enige festival dat zeker doorgaat" kruidvat waarom ben je zo pic.twitter.com/2BHYATo0Or — kirsten (@cherrykirsss) July 14, 2021