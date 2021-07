‘Straks standaard coronatest bij elk festival, dat is veiliger’

Een vaccinatiebewijs is misschien niet voldoende om je veilig op een festival te begeven. Nee, de coronatest, de coronatest en nog eens de coronatest moet de veiligheid voorlopig garanderen. Een update van het aantal besmettingen van de afgelopen 24 uur? Ruim 10.000…

Dat meldt in ieder geval Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, tegen persbureau ANP. Voss is ook hoofdonderzoeker van de Fieldlab-evenementen en een bekend gezicht aan de talkshowtafel van Op1. Hij hoopt dat, na het grote aantal coronabesmettingen op festivals, er gepraat gaat worden over het standaard testen van alle bezoekers.

Kans op doorgeven besmetting na coronatest laag

„De kans om alsnog geïnfecteerd te raken en het virus door te geven is groter bij iemand die gevaccineerd is, dan bij iemand die negatief getest is”, zegt Voss. Hij benadrukt wel dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Maar: „Het is veiliger om standaard iedereen te testen, zoals bij de Fieldlab-evenementen.”



#eenvandaag Andreas Voss (OMT) denkt dat evenementen wel kunnen maar gewone horeca niet. Houd jij je nou gewoon bij je vakgebied @AVIPNL, wat snap jij nou van horeca en evenementen? Om nog maar niet over de domheid van OMT adviezen te spreken. — CGkwek (@CGkwek) July 10, 2021

Op de festivals Verknipt in Utrecht en op Ploegendienst in Breda liepen vele honderden bezoekers vorige week corona op. Voor de laatste staat de teller inmiddels op 423 en in Utrecht gaat het om minstens 900 positieve testen. Ook op evenementen in Amsterdam en Venlo werden mensen besmet. 118 bezoekers van het Chin Chin Festival in Amsterdam zijn later positief getest en 93 mensen die op Stereo Sunday in Venlo waren, bleken later het coronavirus bij zich te dragen.

Geen verbazing over coronabesmettingen

Andreas Voss is niet verbaasd over het hoge aantal besmettingen. „Het leven is weer op gang en daardoor hebben mensen meer contacten.” De hoogleraar vindt het niet verstandig dat mensen 48 uur voor een evenement al een coronatest kunnen doen. Bij de Fieldlab-evenementen kon dat maximaal 24 uur van tevoren, wat de organisatie vervolgens ook adviseerde aan het kabinet. Eind mei meldde de organisatie van de proefevents dat volle zalen weer snel mogelijk zouden zijn.

Tot slot vindt Voss dat er buiten niet „een nieuw binnen” gecreëerd moet worden. „Ik zie op terrasjes en bij de horeca veel dichte tenten om te schuilen voor slecht weer. Daarbij is niet alleen de bovenkant afgeschermd, maar ook de zijkanten. Daar komt amper lucht binnen”, vertelt Voss. „Dat is dus niet wat we met buitenevenementen bedoelen en kan mogelijk voor meer besmettingen zorgen.”



Aantal positieve testen verzesvoudigd, reproductiegetal gestegen naar 2,17 Er zijn afgelopen week 51.957 mensen positief getest, 60 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 12 op de IC. Er zijn 11 mensen overleden. ➡️ https://t.co/zaIHsbmwib pic.twitter.com/Ar5WCrEnEt — RIVM (@rivm) July 13, 2021

10.000 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gestegen tot 10.492, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als vorige week woensdag. Het gaat om het hoogste aantal sinds 25 december vorig jaar, eerste kerstdag.

Vergeleken met dinsdag nam het aantal positieve tests woensdag met 2632 toe. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 58.766 nieuwe besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 8395 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis belandt, stijgt verder. In de afgelopen 24 uur zijn 21 mensen opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds 26 juni. Op de ic’s blijft het voorlopig wel relatief rustig. Daar liggen nu 74 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 19 september.