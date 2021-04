De term ‘fieldlab’ zorgt voor verwarring. Wat doet Fieldlab eigenlijk?

Testevenement 538-Oranjedag zorgt voor de nodige discussie. Dit evenement voor 10.000 man in Breda wordt georganiseerd door Fieldlab Evenementen. Maar wat wat is fieldlab precies?

Want daar lijkt de nodige verwarring over te ontstaan. We gooien de term fieldlab de wereld in alsof een overkoepelende organisatie allerlei onderzoeken doet naar evenementen in coronatijd. Maar daar gaat het dus mis. Fieldlab is namelijk niet één overkoepelde onderzoeksorganisatie. En volgens wetenschappers zijn die onderzoeken helemaal niet zo wetenschappelijk.

538-Oranjedag geen wetenschappelijk onderzoek

Het demissionair kabinet laat vandaag weten dat de evenementen van Fieldlab doorgaan vanwege het belang van wetenschappelijk onderzoek. 538-Oranjedag, zo’n testevenement voor 10.000 mensen in Breda, zorgde de afgelopen dagen voor de nodige ophef. Zo wordt een petitie, van een bezorgde arts van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis in Breda, massaal ondertekend. Op het moment van schrijven zijn er ruim 350.000 handtekeningen opgehaald.

Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie, vertelde gisteravond in Humberto onder meer dat zij als wetenschapper met een onderzoek als dat van 538-Oranjedag nooit weg zou komen. „Het is heel slecht uitgedacht. Er wordt na afloop niet getest. Het is alsof je gaat onderzoeken wat de risicofactoren zijn voor kanker. Maar niet kijkt hoeveel mensen uiteindelijk kanker krijgen”, vertelde zij in de talkshow.



Fundamentele kritiek van @MarionKoopmans op #538koningsdag in #Breda. “Met volle ziekenhuizen en ic's en zorgpersoneel dat op zijn tandvlees loopt, is dit moeilijk uit te leggen".

Ook vraagt zij zich af wat dit grootste #Fieldlab-evenement toevoegt.

https://t.co/nmBdBR3lE5 — Jos Poelman (@PoelmanJos) April 19, 2021

Fieldlab is niet één organisatie

Wat voor veel mensen ook niet duidelijk is, is dat fieldlab niet één organisatie is die alle testevenementen organiseert. De term fieldlab bestaat al langer en betekent niet veel meer dan ‘een omgeving waarin organisaties en bedrijven samenwerken voor een experiment’. Dat houdt dus in dat allerlei verschillende organisaties een testevenement opzetten. Zo is bijvoorbeeld Fieldlab Evenementen niet verantwoordelijk voor alle pilots.



Volgens mij is het grote misverstand dat ‘fieldlabs’ één organisatie is. https://t.co/Jg8IZihc2g — Mariska Berrevoets (@_MRS) April 19, 2021

Dat leggen we je even uit (want er is inmiddels een wildgroei aan fieldlabs ontstaan):

Evenementen: De evenementensector organiseert samen met Fieldlab Evenementen dit soort test-‘events’ voor duizenden mensen. Denk bijvoorbeeld aan publiek dat bij een voetbalwedstrijd aanwezig mag zijn.

De evenementensector organiseert samen met Fieldlab Evenementen dit soort test-‘events’ voor duizenden mensen. Denk bijvoorbeeld aan publiek dat bij een voetbalwedstrijd aanwezig mag zijn. Reizen: De reisbranche organiseert samen met de Rijksoverheid proefvakanties naar Rhodos en straks naar Gran Canaria. Hier kijken ze vooral naar gedrag van reizigers.

De reisbranche organiseert samen met de Rijksoverheid proefvakanties naar Rhodos en straks naar Gran Canaria. Hier kijken ze vooral naar gedrag van reizigers. Kroegen: De Fieldlab Cafés staan los van Fieldlab Evenementen. Dit is namelijk een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Utrecht, de GGD Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en onderzoeksorganisatie TNO. Hier kijken de onderzoekers voornamelijk naar het gedrag van gasten en personeel en het uitvoeren van de coronamaatregelen.

De Fieldlab Cafés staan los van Fieldlab Evenementen. Dit is namelijk een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Utrecht, de GGD Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en onderzoeksorganisatie TNO. Hier kijken de onderzoekers voornamelijk naar het gedrag van gasten en personeel en het uitvoeren van de coronamaatregelen. Musea en theater: Ook heb je nog ‘testen voor toegang’. Zo kun je bijvoorbeeld met een negatieve test naar de Keukenhof, een museum of het theater. Deze pilots worden opgezet door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In alle gevallen dient een deelnemer zich vooraf te testen. Bij de evenementen vragen ze ook of je achteraf test. Maar de 1,5-meter maatregel laten ze hier los. Daarentegen moet je in de kroeg bijvoorbeeld wel weer afstand houden, maar geen test achteraf doen. Snap je het nog?

Andere fieldlab evenementen

Kortom: het gaat om allerlei verschillende onderzoeken met verschillende organisatoren en dat maakt de fieldlabs wat omslachtig. Zo wordt er bij 538-Oranjedag in Breda niet achteraf getest, terwijl bezoekers van de andere evenementen dit wel moesten doen. Dit zorgt voor veel maatschappelijke onrust en tegenstanders vrezen voor groot besmettingsgevaar.



Andere Fieldlab evenementen die plaatsvonden waren onder meer de uitreiking van de 3FM–Awards en een festival in Biddinghuizen . Voor de komende weken staan er verschillende evenementen op de agenda. In Lichtenvoorde wordt door de organisatoren van de Zwarte Cross ook een ‘test event’ georganiseerd. Daar mogen ook 10.000 mensen aanwezig zijn. Ook hier is veel protest tegen.



