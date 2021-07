GGD meldt volgende festival met honderden coronabesmettingen

Opnieuw blijkt een festival onlangs honderden coronabesmettingen te hebben opgeleverd. Gisteren werd duidelijk dat tijdens het dancefestival Verknipt in Utrecht zo’n 900 feestgangers besmet raakten. Vanmorgen heeft de GGD het volgende festival waar het ‘flink raak’ was, naar buiten gebracht.

Honderden mensen die het tweedaagse festival Ploegendienst bij Breda op 3 en/of 4 juli hebben bezocht, zijn later positief getest op het coronavirus. Van alle mensen die een positief testresultaat kregen, waren er zeker 424 op het festival aan de Galderse Meren geweest, bevestigde de GGD in Brabant vanmorgen.

Meer coronabesmettingen niet ondenkbaar

Van de mensen die achteraf positief zijn getest, kan niet met zekerheid worden gezegd dat ze het virus op het festival hebben opgelopen. Aan de andere kant kan het volgens de GGD ook zijn dat nog meer mensen besmet zijn geraakt op het festival, waar zo’n 10.000 mensen bij waren.

„Ons beeld is niet helemaal volledig. Omdat het aantal positieve resultaten zo snel steeg, hebben we anderhalve dag niet volledig het bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren. Van een deel van de mensen is daardoor onbekend waar ze mogelijk besmet zijn geraakt”, legt een woordvoerster van GGD West-Brabant uit in BN De Stem. De GGD vond het belangrijkste om iedereen die positief was getest zo snel mogelijk te bereiken en instructies te geven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet alleen een toename door festivals

Van de 424 besmette festivalgangers kwam ongeveer 70 procent uit de regio, de overige 30 procent uit een andere regio. De woordvoerster van de GGD zegt dat het aantal besmettingen onder mensen jonger dan 30 jaar sowieso sterk is toegenomen, ook in de regio West-Brabant. „We zien ook veel clusters door andere ontmoetingen. Festivals worden nu uitgelicht, maar ook op andere plaatsen was een heel sterke toename.”

Coronabesmettingen na lek toegangssysteem

Mensen mochten alleen naar het festival met een coronatoegangsbewijs. Dat dit systeem niet waterdicht was, is ook al op diverse andere plaatsen in het land gebleken. Testen mochten tot 40 uur van tevoren worden afgenomen en na volledige vaccinatie was geen periode vereist om het vaccin te laten inwerken. Alleen al daardoor was het mogelijk dat mensen die het virus bij zich droegen toch toegang kregen. Verder waren er verhalen over gesjoemel met QR-codes.

Het kabinet heeft vanwege de explosieve stijging van de besmettingscijfers alle evenementen waar mensen geen afstand houden voorlopig weer in de ban gedaan. Ook de nachtclubs moeten komende maand gesloten blijven.