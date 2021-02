Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 8 februari

Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 8 februari. Lees je dit, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld.

Nederlands windpark gaat energie leveren aan Amazon

Het nieuwe windpark voor de Nederlandse kust gaat voor de helft energie opwekken voor de Amerikaanse webwinkel Amazon. Het windpark, CrossWind, moet over twee jaar klaar zijn en Shell en Eneco gaan dan de windenergie verhandelen. Amazon heeft een doelstelling om in 2025 volledig te draaien op duurzame energie en in 2040 geheel uitstootvrij te zijn.

Code oranje in het noorden van het land

In Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Waddengebied geldt tot vanmiddag 18.00 uur code oranje, vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. In de overige provincies geldt sinds het middaguur code geel vanwege gladheid voor sneeuwresten, meldt het KNMI. Het winterweer heeft ook invloed op het treinverkeer: de dienstregeling is ontregeld en er rijden vooralsnog vooral sprinters. ProRail verwacht dat er in de tweede helft van deze week de treinen weer normaal zullen rijden. Ook veel vluchten van KLM lopen door het winterse weer grote vertraging op.



Voor het waddengebied en de provincies Noord-Holland,Friesland en Groningen wordt #codeoranje verlengd tot vandaag 18:00u vanwege uitgebreide #gladheid. Voor de overige provincies geldt #codegeel. #knmiwaarschuwing https://t.co/dpPyZhecVg pic.twitter.com/kBe5QReVyR — KNMI (@KNMI) February 8, 2021

Voorlopig geen nieuwe adoptieprocedures

Het is voorlopig niet mogelijk om een nieuwe adoptieprocedure te starten. Dat heeft minister Sander Dekker vanochtend bekendgemaakt. Volgens Commissie-Joustra, die de zaak onderzocht, vonden er jarenlang allerlei misstanden plaatsen: van kinderhandel tot kinderdiefstal.

De Nederlandse overheid was op de hoogte van deze misstanden, maar greep niet in, bleek uit het onderzoek. „Het is pijnlijk dat de overheid niet heeft gedaan wat van haar mocht worden verwacht. Een excuses is op zijn plaats”, zei minister Dekker. Partijen in de Tweede Kamer willen dat adoptiekinderen en -ouders worden geholpen bij alle vragen die ze nu hebben.



Het is pijnlijk dat de overheid niet heeft gedaan wat van haar mocht worden verwacht. Geadopteerden verdienen excuses, erkenning voor fouten in het verleden en onze hulp in het heden. Voor de toekomst moeten we kritisch kijken naar het systeem van adoptie: https://t.co/blLmUqP7ha pic.twitter.com/OkyZSyTpcX — Sander Dekker (@SanderDekker) February 8, 2021

KNVB presenteert app om racisme en discriminatie tegen te gaan

De KNVB heeft vandaag de app DiscriminatieMelder gepresenteerd om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Als mensen op of rond het voetbalveld hiervan getuige, kunnen ze dat anoniem melden. De DiscriminatieMelder is onderdeel van een aanvalsplan tegen ongewenst gedrag. Aanleiding was een incident in november 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd daar door supporters racistisch toegezongen. Zo klonken er onder meer oerwoudgeluiden en Zwarte Piet-liedjes. Het kabinet stelde daarna 14 miljoen euro voor drie jaar beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken.



Precies een jaar geleden ging het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal van start, Ons voetbal is van iedereen. Daarom opnieuw een update van alle pijlers: bewustwording, signaleren, straffen en samenwerken. ➡️ https://t.co/WrJAhzINvo. pic.twitter.com/5JbzFzPvnX — KNVB (@KNVB) February 8, 2021

Trump wacht mogelijk kortste afzettingsprocedure in geschiedenis

De Amerikaanse oud-president Donald Trump hoort mogelijk deze week of hij schuldig is aan het aanzetten tot een opstand. Het proces begint morgen in de Senaat en duurt waarschijnlijk niet langer dan een week. Het proces tegen Trump volgt op de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden vielen. De vervolging van Trump is om meerdere redenen historisch te noemen. Trump kreeg namelijk als enige president twee keer te maken met een afzettingsprocedure en gaat daarnaast de geschiedenis in als de eerste oud-president die wordt vervolgd door het Congres. De verwachting is Trump voor de tweede keer zal worden vrijgesproken.