Code oranje (en geel), maar nog steeds sneeuwpret

Het is inmiddels maandag, de meeste mensen zullen weer moeten werken of (online) naar school, maar de sneeuwpret blijft. Het blijft vandaag ook nog wel eventjes sneeuwen hier en daar, waardoor code oranje op sommige plekken verlengd wordt. In Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Waddengebied is er tot 18.00 uur sprake van code oranje. De rest van het land was vanaf 12.00 uur al geel.

Code oranje blijft in delen van het land gelden vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. Dat meldt het KNMI. Code geel voor de rest van het land is voor gladheid door sneeuwresten.

Gisteren was het nog een tikkie erger: toen gold code rood vanwege het extreme winterweer. Dat in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van „verkeersbelemmerende” sneeuwduinen. Maar ook toen waren we vooral bezig met de leuke kant van sneeuw: sleeën, sneeuwballengevechten en sneeuwpoppen maken.

‘Magische plek’

Vandaag zullen veel mensen moeten werken, maar ook zij nemen het ervan. „Lunchen in de sneeuw”, schrijft Simoon. „Wat een magische plek.”



Lunchen in de sneeuw…. wat een magische plek ❤ pic.twitter.com/xTMB9r2q1e — Simoon 🇳🇱🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Teuntje71) February 8, 2021

Iemand anders zet de schijnwerpers op Maastricht, daar is de wind gaan liggen en is de sneeuwval nu mooi te zien. „Er vallen verrassend dikke vlokken omlaag voor een temperatuur van -6°.”



❄️ Opnieuw flinke sneeuwval bij Nijmegen! Er vallen verrassend dikke vlokken omlaag voor een temperatuur van -6°. De wind is wel afgenomen, waardoor de #sneeuw veel mooier dwarrelt! pic.twitter.com/Q4nefnNGTe — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) February 8, 2021

Dieren in de sneeuw

Wij mensen kunnen, als we het niet zo hebben op sneeuw, nog lekker binnen blijven. Veel dieren hebben die luxe niet. Otters, bijvoorbeeld, trotseren de sneeuw dapper. „De #otters in #DeWieden trotseren de sneeuw en het ijs de komende dagen. Dat dit voor veel #dieren een uitdaging is, dat is geen verrassing, ook voor otters kan dit pittig zijn. Vanochtend lieten ze in elk geval zien dat het nog goed met ze gaat.”



De #otters in #DeWieden trotseren de sneeuw en het ijs de komende dagen. Dat dit voor veel #dieren een uitdaging is, dat is geen verrassing, ook voor otters kan dit pittig zijn. Vanochtend lieten ze in elk geval zien dat het nog goed met ze gaat. @Natuurmonument @Zoogdierverenig pic.twitter.com/vVhhVAr4Vd — Johann Prescher (@bosw8erjohann) February 8, 2021

Maar voor honden is zo’n sneeuwdagje vaak pret alom. Veel mensen gaan er dan ook lekker op uit met hun trouwe viervoeter.



De allerkleinste van 2.2 kilo en nog geen 20 cm hoog is de dapperste van de 4 en wil steeds naar buiten af en toe zakt ze helemaal weg maar dan als een konijn komt ze weer tevoorschijn #Chihuahua #sneeuw pic.twitter.com/qUBnm9lBX3 — 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒉 (@mamavan4plus3) February 8, 2021



Als je hond bijna verdwijnt in de sneeuw en hij best slim is om het pad te volgen pic.twitter.com/MvqGRt3tZO — Paula (@paulala71) February 8, 2021

IJsbaan open

Voor kinderen in het Utrechtste Doorn die vandaag vrij of vroeg klaar zijn, is het helemaal leuk. Er is namelijk dag en nacht doorgewerkt zodat de ijsbaan open kan. Gisteren werd de baan sneeuwvrij gemaakt, afgelopen nacht werd gezorgd voor een goede laag ijs.

Vanochtend vroeg werden al de eerste rondjes gereden:



