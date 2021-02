Rutte op persconferentie: Britse variant zorgt voor langere lockdown

De harde lockdown wordt bijna volledig verlengd tot 2 maart. Premier Rutte tijdens de persconferentie: „We snakken naar zekerheid, maar om de Britse variant van het coronavirus kunnen we niet heen.”

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven weer de bekende en langverwachte persconferentie. Veel nieuws over de coronamaatregelen was er niet, dat was al naar buiten gekomen. Veel goed nieuws al helemaal niet. Dat geldt alleen voor de basisscholen en deels voor de winkels.

Dilemma’s van premier Rutte en Hugo de Jonge

„We zitten in een spannende en onzekere fase van de coronacrisis”, gaf premier Rutte meteen maar toe. „We snakken allemaal naar zekerheid, naar een duidelijk plan. De realiteit is dat 100 procent zekerheid niet te geven is.”

„Er zijn grote dilemma’s waar we continu mee worstelen”, zei Rutte. „De besmettingen dalen. Dat geldt ook voor het aantal mensen in ziekenhuizen, al gaat dat langzaam.”

Angst voor de Britse variant

Premier Rutte ziet, na overleg met deskundigen, ‘een derde golf’ op ons af komen. Hij waarschuwt: „De Britse variant geldt nu bij tweederde van de nieuwe coronabesmettingen. Bovendien is hij anderhalf keer besmettelijker dan de klassieke variant en ook het R-getal van de Britse variant is veel hoger.” Met dat laatste geeft de minister-president aan dat het Britse virus op dit moment gemiddeld meer mensen besmet dan ‘het oude virus’. En, nog duidelijker: „De Britse variant neemt het razendsnel over.”

‘We kunnen niet om de Britse variant heen’

„Zonder de Britse variant waren versoepelingen mogelijk”, zegt Rutte. „Maar we kunnen er nu niet omheen.” De premier zegt dat het kabinet moest wikken en wegen. Leerachterstanden bij kinderen, economische schade voor ondernemers en uitgestelde operaties in ziekenhuizen (andere aandoeningen dan corona) werden in beslissingen meegenomen.

De conclusie van premier Rutte en zijn kabinet: „De huidige lockdown wordt bijna verlengd tot 2 maart. Op 23 februari volgt er over die datum een nieuwe persconferentie.”

Wat verandert er deze maand wel? Dat gaat om twee punten. Die vind je hier op een rij.

Basisscholen weer open

Primair onderwijs (de basisscholen) en kinderopvang gaan maandag weer open. 450.000 kinderen kunnen bij de kinderopvang terecht, anderhalf miljoen kinderen op hun vertrouwde school. „Kinderen dragen minder bij aan de verspreiding, ook met de Britse variant”, zegt premier Rutte. Eens strenge voorwaarde: bij 1 positieve test gaat de hele klas inclusief de leraar in quarantaine. Er zal een coronatest volgen op dag vijf. Op basisscholen en in de kinderopvang zal gaan worden gewerkt met sneltesten en bron- en contactonderzoek wordt scherper.

En de rest van het onderwijs dan? De buitenschoolse opvang blijft nog steeds alleen beschikbaar voor noodopvang („anders komen er te veel kinderen van verschillende scholen samen”). De middelbare scholen gaan niet voor 1 maart open. „Heropening gebeurt sowieso na de voorjaarsvakantie en op altijd op anderhalve meter afstand.”

Winkels: bestellen en afhalen

„De niet-essentiële detailhandel was gesloten en dat was een ontzettend hard gelag”, zei premier Rutte. „Vervelend voor de winkelier en ook voor de consument.” Dat gaat vanaf woensdag 10 februari veranderen. Bestellen en afhalen is dan mogelijk. Om dit niet te laten leiden tot grote drukte in de winkelstraten, zijn ook hier voorwaarden aan verbonden.

Je moet thuis bestellen, afhaalpunten zijn buiten. Je haalt af op een doorgekregen tijdstip en tussen de bestelling en het ophalen zit minstens vier uur. „Dit voorkomt funshoppen.” Rutte waarschuwt alvast maar: „Winkels die zich niet aan de regels houden worden gesloten.”

Rutte heeft nog geen avondkloknieuws

De Avondklok loopt op 10 februari om 4.30 uur af. De premier kon vanavond nog niet zeggen of de avondklok dan ook daadwerkelijk eindigt. „Na 21.00 uur is het stil op straat. Het overgrote deel van de mensen houdt zich aan de regels. Maar zoals gezegd, er zijn zorgen over de Britse variant. De laatste cijfers en het actuele nieuws hierover, verwachten we aan het einde van de week.” Als het kabinet is bijgepraat, zal worden nagedacht over het stopzetten of het in stand houden van de avondklok.

Een overzicht van de actuele coronamaatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid.