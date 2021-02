Bijwerkingencentrum: 15 meldingen van overlijden na vaccinatie coronavaccins

Of het nu om paracetamol, de morning after pil of het coronavaccin gaat, zo’n beetje alle medicatie heeft bijwerkingen, zo staat ook te lezen in alle bijsluiters. Maar het coronavaccin kan wel heel erg ‘gaan bijwerken’, zegt Bijwerkingencentrum Lareb.

Er zijn tot nu toe vijftien meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins, meldt Bijwerkingencentrum Lareb. Volgens de organisatie gaat het daarbij om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

Bijwerkingen

„Deze gezondheidsproblemen zijn de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Ongeveer de helft van hen kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen”, licht Lareb toe. Deze klachten zijn volgens het centrum op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een kwetsbare 90-plusser, met onderliggende gezondheidsproblemen, is kort na ontvangst van #coronavaccin overleden. @Lareb_NL ziet vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het overlijden gerelateerd is aan het ontvangen van de vaccinatie. Lees verder ➡️ https://t.co/4Ik4NNDGBU pic.twitter.com/mghDdkSGSY — RIVM (@rivm) February 1, 2021

Bijwerkingen vaccin

Volgens Lareb zijn er tot nu toe 2812 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 2661 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 113 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna. In 38 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn en reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en warmte. Ook klachten zoals vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts zijn vaak gemeld. „Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren in het lichaam de afweer tegen het coronavirus. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en gaan ze na een paar dagen over.”

Lareb

Vorige maand was Lareb ook in het nieuws. De organisatie waarschuwde toen voor brandwonden na verkeerd gebruik van de vaginavernauwingsstaaf. Het kon rekenen op veel reacties en net als de staaf zelf, in alle soorten en maten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haha. Ik kon het níet laten. WTF is een vernauwingsstaaf ook. Vrouwen zijn soms echt mafkezen 😅 — Roos (@roosabelman) January 20, 2021

„Zal ik het dan nog maar een keer zeggen. Er is maar 1 staaf écht geschikt voor de vaginawand, dames”, schreef Roos Abelman van BNR, doelend op de stick van vlees en bloed. „Vrouwen zijn soms echt mafkezen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.