Agenten vreesden voor leven in Capitool: ‘Werd geslagen en getaserd’

Politieagenten die vorige week in het Capitool aanwezig waren, dat bestormd werd door duizenden demonstranten, hadden niet gedacht de confrontatie na te kunnen vertellen. In gesprek met CBS News delen twee agenten hoe zij de bestorming beleefden. Eén van de agenten vertelde hoe de Capitool-bestormers riepen ‘dat ze hem zouden vermoorden met zijn eigen pistool’.

Agent Mike Fanone had vorige week woensdag eigenlijk niet aanwezig moeten zijn in het Capitool. Toen hij de noodoproepen van collega’s hoorde, besloten hij en zijn partner echter om back-up te gaan bieden. „We waren vastberaden om erheen te gaan. Ik wilde niet thuis blijven zitten toekijken.”

„Overwoog dat ik het niet zou overleven”

Eenmaal aangekomen bij het Capitool werd de ernst van de situatie pas echt duidelijk. Fanone stelt dan ook dat zijn gemoedstoestand volledig omsloeg toen hij met de situatie geconfronteerd werd. „Ik had echt zoiets van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen.”

Een andere agent die ook in het Capitool aanwezig was op het moment van de bestorming is agent Daniel Hodges. Hij kwam klem te zitten tussen de door en de bestormers. „Een man pakte mijn gasmasker vast, sloeg me vervolgens met mijn hoofd tegen de deur en rukte het masker af”, vertelt Hodges.

De bestormer wist ook zijn baton af te pakken en sloeg hem ermee op zijn hoofd. „Op dat moment overwoog ik zeker de mogelijkheid dat ik het (de bestorming red.) niet zou overleven”, stelt Hodges terugdenkend aan het moment.

Geslagen en getaserd

Volgens Fanone leek de bestorming van het Capitool ‘een gecoördineerde aanval’ te zijn. Eenmaal buiten werd de agent naar de grond getrokken. „Het was wreed. Ik werd van alle kanten geslagen met verschillende objecten.” De Amerikaan stelt dat hij ook meerdere malen getaserd werd.

De situatie escaleerde snel, want de bestormers begonnen te grijpen naar het dienstwapen van Fanone. „Terwijl ze naar mijn pistool grepen, riepen ze ‘vermoord hem met zijn eigen wapen!’.”

Fanone voelde zich op een gegeven moment zo bedreigd dat hij overwoog om zijn dienstwapen te gebruiken. De agent deed dit echter niet. „Als ik mijn wapen had gepakt, hadden ze het afgepakt en me vermoord”, stelt Fanone.

In plaats van geweld bestrijden met geweld, besloot hij in te spelen op de menselijkheid van de bestormers door te roepen dat hij kinderen had. Deze tactiek werkte. Een deel van de demonstranten ging om Fanone heen staan en beschermde hem zo, waardoor hij kon ontsnappen.

Milde hartaanval

De agent heeft uiteindelijk anderhalve dag in het ziekenhuis gelegen. De levensbedreigende situatie bij het Capitool had een milde hartaanval bij Fanone veroorzaakt. Momenteel is de Amerikaan met ziekteverlof.

Fanone is van plan om wel bij de inauguratie op 20 januari aanwezig te zijn bij het Capitool. „Ik was er voor mijn broers en zussen van de wetshandhaving. Er is geen leger op aarde dat me ervan zou beletten om samen met die jongens te vechten.”

