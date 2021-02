Verlenging avondklok een zekerheid, ‘natuurijsbubbel’ een mogelijkheid

Het gonsde al door de wandelgangen. De avondklok zou worden verlengd tot en met 2 maart. Tijdens de persconferentie hebben demissionair premier Rutte en minister Grapperhaus dit bevestigd. Ook werd over het marathonschaatsen en een ‘natuurijsbubbel’ gesproken, een woord dat sinds kort circuleert op Twitter. De Elfstedentocht kwam ook nog even voorbij.

In principe geldt de verlenging van de avondklok tot en met de nacht van 2 op 3 maart om 4.30 uur, maar het kabinet kijkt over twee weken goed of de maatregel mogelijk toch eerder van tafel kan. Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus na overleg met ministers over de coronamaatregelen. De spertijd maakt deel uit van een pakket maatregelen, maar zal los worden bekeken.



De avondklok wordt verlengd tot vooralsnog 3 maart 4.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen en voor een nieuwe golf aan besmettingen kunnen zorgen. Meer informatie ⤵️https://t.co/zKcBgsa0m2#Alleensamen pic.twitter.com/39rCFmyXNf — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) February 8, 2021

Vasthouden aan avondklok

Dat het kabinet langer vasthoudt aan de avondklok, lekte eerder al uit. De maatregel „drukt zwaar” maar volgens de experts van het RIVM en het OMT is het nog nodig hieraan vast te houden, zegt Grapperhaus. „Als er aanleiding is om er eerder mee te stoppen, dan zullen we dat ook doen. Omdat het zo’n uitzonderlijke, aparte bevoegdheid is, en in een andere wet is geregeld, gaan we het afzonderlijk beoordelen.”

Effecten avondklok

Hoewel het effect van de avondklok op de besmettingen nog onbekend is, ziet het RIVM wel minder bewegingen en bezoeken, zegt Grapperhaus. De maatregel is wat het kabinet betreft daarom belangrijk genoeg om nog in stand te houden. „De tekenen zijn gunstig, over de werking.” Het OMT kan het effect van de avondklok op de epidemie nog niet meten omdat de maatregel nog geen volle twee weken heeft gefunctioneerd.

Volgens Grapperhaus wordt de avondklok goed nageleefd. De politie controleert wel streng, er zijn al duizenden boetes uitgedeeld. „Uit peilingen blijkt ook dat driekwart van de mensen de maatregel accepteert.”

HdJ over R

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de avondklok echter wel een effect op het reproductiegetal (de beroemde R), dat is het aantal mensen dat een persoon besmet. Het reproductiegetal is mogelijk met 10 procent gedaald door de avondklok, zei hij. De komende week moet duidelijk worden of het huidige pakket de Britse variant – die veel besmettelijker is – kan beteugelen, een woord dat hij veelvuldig gebruikte (ook al in 2019 trouwens, over iets heel anders).

Natuurijsbubbel voor marathonschaatsers



Rutte is teruggekomen op zijn uitspraak van vrijdag dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Het kabinet denkt na of er een ‘natuurijsbubbel’ kan komen voor marathonschaatsers zodat er toch wedstrijden op natuurijs kunnen worden gehouden. Rutte verklaarde dit tijdens de persconferentie en dat er inmiddels overleg is tussen minister Grapperhaus, de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio’s of het toch mogelijk is voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meer wedstrijden te organiseren.

Marathonschaatsen is eerder niet aangemerkt als topsport, waardoor er zolang de coronamaatregelen gelden geen wedstrijden kunnen worden gehouden. „We kunnen wellicht leren van het Thialf-regime”, zei Rutte, doelend op de langebaanwedstrijden van afgelopen weken die in een zogenoemde bubbel werden gehouden. „Schaatsers en begeleiders zullen dan wat moeten opgeven wat hun vrijheid betreft, maar ik denk dat ze dat er wel voor overhebben.”

Natuurijsbubbel

De organisator van die langebaanwedstrijden, House of Sports, heeft eerder al gezegd dat er een bubbel zou kunnen worden gemaakt voor de ongeveer 120 marathonschaatsers. Die kunnen hun sport nu niet uitoefenen, omdat ze niet gezien worden als topsporters. Maar nu het kwik langdurig onder nul blijft zou daar verandering in kunnen komen, zo liet Rutte dus doorschemeren. De komende dagen moet er meer duidelijk worden. „Maar het is een ingewikkeld punt”, waarschuwde hij. Toertochten organiseren blijft uit den boze.

Elfstedentocht?



Dinsdag #persconferentie of de maatregelen tijdelijk worden versoepeld om een Elfstedentocht door te laten gaan? 😁 — Diederik Heinink (@Diedhein) February 5, 2021

Over de Elfstedentocht ging het ook nog even. Hoewel Rutte zegt dit weer prachtig te vinden en hij het vergelijkt met schilderijen uit de 17e eeuw en beaamt dat een Elfstedentocht precies is wat Nederland nodig heeft, op een vraag van een journalist, uit hij ook z’n twijfels. „Voordat je daar aan toe komt, moet het nog heel lang vriezen. Ook is het een zaak voor de verenigingen en die zeggen dat het zonder publiek geen Elfstedentocht is.” Iets waar Metro’s Erik Jonk ook al beeldend over schreef.

#avondklok

Ook op social media zijn het de avondklok en het schaatsen die de klok slaan. Iemand heeft zelfs een nier over voor het laten stoppen van de avondklok, waar een ander juist een nier wil doneren om een bepaalde voetbalspeler te zien spelen in Serie A. Ieder z’n prioriteiten.

En mensen zien een #natuurijsbubbel, die het kabinet gaat onderzoeken, wel zitten. Het is iets waardoor de VVD er zetels bij krijgt, meent iemand. Een ander ‘is ook een natuurijsbubbel’.



Ik ben ook een natuurijsbubbel. — San🤸🏾‍♀️Severia (@SillyPrutty) February 8, 2021



