Tóch nog een beetje Vierdaagse met foto’s, herinneringen en ‘#da3d’

De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door, maar eigenlijk ook weer wel. Want door de vele herinneringen en mooie verhalen, leeft het jaarlijkse hoogtepunt voor vele lopers/wandelaars óók dit jaar. En anders begin je gewoon je eigen #da3d: „Dé Alternatieve Driedaagse.” Keer wat anders.

Pleisters op voetblaren en complete ‘blaarvoeten’, vreugdesprongetjes aan de finish, wandelaars met bossen gladiolen in de hand wanneer ze op de Via Gladiola hun allerlaatste meters maken… Op de Facebookpagina van de Vierdaagse worden volop herinneringen gedeeld.

Wat is jouw mooiste Vierdaagse herinnering? Deel je #VierdaagseStories met LOWA en maak kans op een merchandisepakket. 👇 Gepostet von Vierdaagse Nijmegen am Dienstag, 14. Juli 2020

Vierdaagse fotograaf Ger

Ger Loeffen fotografeert al decennialang de Vierdaagse en z’n lopers, zoals hij de wandelaars noemt, en is sinds elf jaar de staffotograaf van de organisatie. Het doet hem ontzettend pijn dat de echte Vierdaagse, inclusief het wandellegioen, dit jaar niet door kan gaan, begint hij zijn verhaal. „Het is het event van het jaar, waar alle lopers, de organisatie en de hele regio naar uitkijkt.” En hij ook.

Normaal gesproken waren de plannen al gesmeed en de highlights en „bijzondere lopers” uitgezocht. Want bijzondere lopers, die hij elk jaar weer op de gevoelige plaat vastlegde, waren er steevast. Zoals Bert Mann, de man op leeftijd, „ergens in de tachtig” uit Duitsland. „Had ik meteen zo’n leuk contact mee. Ik stuurde hem de foto’s en kreeg een bedankkaart van hem terug.” Meteen z’n laatste naar de fotograaf, „ik las laatst ergens dat hij was overleden.” Of zijn enthousiaste stadsgenoot die elk jaar met een grote herkenbare vlag in zijn rugzak de Vierdaagse loopt. „Hij belde me onlangs op. ‘Óh Ger’, zei hij, ‘wat moeten we nu toch doen?’” Een zucht, aan de andere kant van de lijn. „Mensen leven er zo naar toe.”

Op de fiets

Elk jaar fietst de fotograaf rond, bewapend met zijn camera, z’n hoed op z’n hoofd en z’n nieuwsgierige ogen, op zoek naar mooie beelden. Dat is dit jaar anders, „maar we zijn toch bezig met een online magazine voor de lopers, om het contact te onderhouden.”

Zelf liep Loeffen hem als jonge knul in 1970 en hij herinnert zich zijn Vierdaagse nog als de Vierdaagse van gisteren. „Het was lóód- en lóódzwaar. Ik kwam op m’n wenkbrauwen binnen met voeten als bloemkolen. Maar de medaille heb ik nog steeds.”

Ook zijn eerste keer waren er gladiolen, maar sindsdien is wel een en ander veranderd. „Toen deden zo’n 15.000 mensen mee, de laatste jaren 50.000. Het is één groot festijn geworden.”

Vriendschappelijk

Een hutspot van allerlei mensen en culturen, noemt hij het, „Een feest van verbroedering waar iedereen zo ongelooflijk vriendschappelijk met elkaar omgaat. Zeker als je dat afzet tegen hoe mensen nu met elkaar omgaan.” Hij schreef ooit een rapport naar aanleiding van zijn fotowerk. „Het moet elke dag Vierdaagse zijn, was mijn titel. En dat vind ik nog steeds.”

#da3d

Inger Frentz uit Valburg en haar vrienden hebben een eigen alternatief bedacht. Dé Alternatieve Driedaagse, oftewel #da3d, „zo heet onze appgroep nu ook.” Overigens niet te verwarren met de #da3d van Jennifer Lopez.

Al vijftien jaar lang doen ze het met elkaar, „onze vriendschap bestaat uit wandelen.” Een traditie, beaamt ze, en die moet natuurlijk in ere én in stand worden gehouden.

Superkrachten

Toen de Vierdaagse dus werd afgelast, borrelde op een goeie dag en tijdens Microsoft Teams een idee op. En het idee werd een compleet draaiboek, met officiële inschrijvingsformulieren, polsbandjes, „want die hebben we normaal gesproken ook om” en twee verzorgingsposten onderweg. Maar wel alles met een twist en een knipoog. Zo was een van de vragen in het inschrijvingsformulier welke superkracht ze graag zouden bezitten. „Teleporteren schreef iemand, en vliegen of zwanenvleugels hebben.” Inger, die zelf wel zou willen orben, scrolt door de formulieren. „En iemand zei: ik werk in de zorg, dus ik heb al superkrachten!”

Geen blaren dit jaar

Waar normaal gesproken een aantal keer wordt getraind van tevoren, gaan ze nu ‘niet-ingelopen’ hun Alternatieve Driedaagse in. Vandaar ook geen vier dagen, en ook geen 40 of 50 kilometer, wat ze anders altijd doen, maar 25 tot 30. „Precies genoeg om pijn in je voeten te krijgen, maar niet per se om blaren te lopen.”

Op de derde dag, de Dag van Valburg, eindigen ze in de tuin van haar ouders die hen als „marsmama en marspapa” met champagne, bier en medailles, die ze zelf hebben gekocht, onthalen. „En dan gaan we met z’n allen Chinees eten.”

Beleef je eigen Bierdaagse tijdens de Biertentoonstelling.

Herinneringen

Haar mooiste Vierdaagse herinnering? „Oh jeetje…” roept ze uit. Het zijn er veel. „Ik denk toch het jaar dat ik ‘m voor de tiende keer liep.” Ze had net haar Master gehaald -„alle stress kwam eruit”- en zelfs haar vader, die normaal gesproken altijd de burgemeester rijdt tijdens de Vierdaagse en Inger hem dus letterlijk misloopt, was net zoals de rest van de familie Frentz present toen ze binnenliep over de Via Gladiola. „Alles en iedereen kwam samen.” Maar geen gladiolen bij de finish, want die zet ze voor het lopen altijd al in de vaas, wel drank op het eind, vertelt ze lachend. „Champagne, dat is op dat moment het belangrijkste, ook tijdens de #da3d!”

104e editie

De 104e editie van de Vierdaagse gaat volgende week wegens de coronamaatregelen niet door, maar Nijmegen en omgeving laat zich het jaarlijkse feest in de derde week van juli niet zomaar afpakken. Overal in de stad zijn optredens en activiteiten, de Vierdaagsevlaggen hangen uit, de Vierdaagseboom vol gladiolen is alweer opgetuigd, wandelaars arriveren in de regio om volgende week op eigen gelegenheid toch de Vierdaagseparcoursen te gaan lopen en er zijn ook officiële momenten.

Marsleider

„Ik ben volgende week de marsleider zonder mars”, zegt Vierdaagseleider Henny Sackers. „Het wordt een rare week. Wij organiseren niks, maar er is elke dag wat te doen. Een beetje flets wel, zonder het wandellegioen. En ook een beetje pijnlijk, want het was een dreun dat we moesten afgelasten.”

Alternatieve Vierdaagse

Ook hij hoort dat wandelaars toch de bekende parcoursen gaan lopen. „Niemand kan ze dat verbieden, maar ze moeten zich er goed van bewust zijn dat er geen enkele voorziening is onderweg. Geen EHBO, geen toiletten, geen bezemwagen. Niemand weet op dit moment precies hoeveel lopers op pad gaan, maar het mag natuurlijk ook niet te druk worden.”

Wandelaars kunnen ook meedoen aan de Alternatieve Vierdaagse van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Een speciale app zorgt dan vier dagen lang voor routes vanaf het eigen adres.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.