Gladheid impact op pakketbezorgers, transporteurs, supermarkten: ‘Flinke puzzel’

Dat het winters weer in zo’n beetje heel het land is, is je hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan. En dat het weer behalve mooie plaatjes en het Elfstedentocht-gesprek-van-de-dag, ook een hoop gedoe oplevert, misschien ook niet. Als je iets besteld hebt online bijvoorbeeld. Of naast de spinazie grijpt in de supermarkt.

Het is in delen van Nederland niet mogelijk om post of pakketten te bezorgen. Dat melden PostNL en DPD. Volgens de pakketbezorgers zijn grotere wegen in het land begaanbaar, maar lokaal zijn er plekken door de gladheid onbereikbaar.

„Veiligheid staat voorop en we gaan alleen de weg op als dat veilig kan”, zegt een woordvoerster van PostNL. Bij vertraging van pakketten door extreem weer gaat het bedrijf in gesprek met klanten. Ook past PostNL dan de indicatie van de geplande bezorgtijd aan.

Op Twitter maakte iemand zich voor de gladheid al zorgen over de bezorgers.



Met de aankomende sneeuw denk ik aan de bezorger van @PostNL die altijd zo hard zijn best doet om alles te bezorgen. Hoop dat er maatregelen worden genomen zodat de bezorgers veilig kunnen werken of evt mogelijkheid hebben om niet te bezorgen (hoe vervelend ook voor de klant)..🙏 — I. (@alltimeIer) February 6, 2021

Achterstand pakketbezorgers

DPD meldt dat het in diverse regio’s niet kan uitrijden. Het gaat in ieder geval om de depots in Tynaarlo, Joure, Meppel en Rijssen. In andere depots wordt nog geïnventariseerd of bezorgers de weg op kunnen.

DHL laat weten dat het werk op het grootste deel van de vestigingen doorgaat. „Er is wel kans op vertraging want het bezorgen kost meer tijd”, zegt een woordvoerder. Volgens DHL zijn niet alle magazijnen van webshops bereikbaar, waardoor de bezorging van die pakketjes naar klanten in goed bereikbare delen van Nederland ook vertraging oploopt.



Pfieuw, gelukkig! Ja, het is wel enorm lullig en dan komt er nog een bak sneeuw tussendoor om voor extra vertraging te zorgen. Hopelijk kan de achterstand snel weggewerkt worden zodat jij het pakket dan eindelijk binnen krijgt! 🙂 — PostNL (@PostNL) February 8, 2021

PostNL heeft al een achterstand opgelopen doordat gisteren niet alle pakketten konden worden opgehaald bij de kantoren. Daar komt bij dat de pakketbezorger het door de lockdownmaatregelen al drukker heeft dan normaal. PostNL wil de achterstand de komende dagen inhalen. „We geven prioriteit aan het bezorgen van voedsel en farmaceutische producten”, zegt een woordvoerster over de pakketbezorging. Wat betreft de post hebben rouwkaarten en medische post voorrang.

Transporteurs en gladheid

Sommige vervoerders hebben het werk vandaag stilgelegd vanwege grootschalige gladheid. Dat meldt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Andere transporteurs rijden wel door maar hebben te maken met grote vertragingen.

„Als het vervoer kan worden uitgesteld raden we aan om dat te doen”, zegt een woordvoerder van TLN. Chauffeurs maken zelf de inschatting of het verantwoord is om te rijden. „Er wordt geen druk opgelegd, de veiligheid staat voorop. Transporteurs die wel rijden overleggen goed met hun klanten over wat er mogelijk is”, licht TLN toe. „Het is een flinke puzzel.”

Volgens de branchevereniging was de sector goed voorbereid op de slechte weersomstandigheden. Zo werden supermarkten zaterdag nog extra bevoorraad zodat er zondag minder hoefde te worden gereden. „Maar vandaag is de vraag groot. Het wordt een uitdaging om de schappen in alle supermarkten weer vol te krijgen.” TLN meldt dat op veel snelwegen stapvoets wordt gereden en mede daardoor zijn de vertragingen groot.



Supermarkten

Supermarktconcerns doen hun uiterste best om hun winkels zo goed mogelijk te bevoorraden. Maar in sommige delen van het land is dat een uitdaging door de lastig begaanbare wegen, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). „De thuisbezorging wordt ook zoveel mogelijk weer opgestart, maar waarschijnlijk met de nodige vertragingen.”

Albert Heijn, Jumbo en Lidl konden nog niet reageren op de vraag in hoeverre de bevoorrading en bezorging weer op gang is gekomen.

Op Twitter delen mensen hun voorraadkast en de kaarsen en waxinelichtjes blijken in sommige supermarkten te zijn uitverkocht. Wat weer tot bepaalde vragen leidt. „Vraag me af wat ze daarmee gaan doen, gezellige avondjes…???”



Ik heb vooraad genoeg!!!! pic.twitter.com/SlsX8MQCku — justicecomes👤mij volgen is niet nodig (@justicecomes1) February 6, 2021

Code oranje gladheid

In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied geldt tot 18.00 uur code oranje vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. Dat meldt het KNMI. In de rest van het land geldt vanaf 12.00 uur code geel voor gladheid door sneeuwresten.