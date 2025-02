Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Betalingsachterstand van 5000 euro weggewerkt’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 31-jarige Lieke, die door een burn-out moest interen op haar spaargeld én de reservering voor de Belastingdienst, waardoor ze een betalingsachterstand opliep. Goed nieuws: ze heeft ‘m ook weer weggewerkt.

Naam: Lieke (31)

Beroep: heeft een eigen webshop

Woonsituatie: single

Netto inkomen per maand: 2600 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Eigenlijk heel gedegen. Dat je ergens voor spaart als je iets wil kopen en dat je niet zomaar alles koopt dat los en vast zit. En dat je al helemáál geen lening afsluit. Ja, voor iets als een huis, omdat dat nou eenmaal een investering voor de lange termijn is – en je dat geld niet zomaar in je portemonnee hebt zitten. Maar geen leningen voor een auto of iets dergelijks. Gelukkig heb ik die verleiding nooit gehad, misschien ook door het bijbaantje dat ik als student bij een bank had.”

Wat leerde je daar?

„Ik werkte in het callcenter en moest mensen te woord staan die een lening wilden afsluiten. Ik gaf ze geen advies hoor, daarvoor was ik niet bevoegd, maar ik noteerde hun gegevens en plande vervolgens een afspraak in met een adviseur. Geen idee of dit vandaag de dag ook nog zo gaat, we hebben het nu over twintig jaar geleden. Maar goed: de wensen van mensen zijn tijdloos. Dus had ik geregeld mensen aan de telefoon die bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer wilden, een auto of motor, en zelfs een borstvergroting.

Daar hadden ze in de eerste plaats geen geld voor, dus sloten ze een lening af tegen een torenhoge rente. Vaak waren die mensen nog best jong en vond ik het heftig dat ze al aan zo’n lening vastzaten. Maar goed, vandaag de dag is dat niet veel anders, want ik las afgelopen week nog dat jongeren enorm veel op afbetaling kopen – kleding, schoenen, smartphones. Ik ben blij dat ik dat allemaal niet heb gedaan, al ben ik ook niet helemaal vrij van schulden geweest.”

…je hypotheek?

„Dat niet, eerder een gevalletje ‘onvoorziene omstandigheden’. Ik ben zelfstandig ondernemer en heb een eigen webshop in woonaccessoires. Ik begon klein, maar de shop nam een enorme vlucht en hoewel ik alles in mijn eentje doe, is het enorm aanpoten. Dat brak me vorig jaar op: ik belandde in een burn-out. Maar ja, geen werk is geen geld, en ik had weliswaar een spaarpot, maar niet genoeg. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering had ik, dom genoeg, ook niet. Dus teerde ik in op mijn spaargeld en toen mijn burn-out langer duurde, ook op mijn belastinggeld – het deel dat ik had gereserveerd voor de Belastingdienst. Het resutaat: 5000 euro in de min.”

Oef, dat is slikken.

„Ja, en het duurde ook even om daar bovenop te komen. Mijn werk kwam langzaam weer op gang, maar alles wat ik verdiende, was voor de Belastingdienst. Nou is 5000 euro niet eens zoveel, maar omdat een deel van mijn ‘nieuwe’ inkomsten óók weer voor de Belastingdienst was, voelde het als dweilen met de kraan open. Ik moest zuinig leven, zo min mogelijk uitgeven. En dan nog was het twee stappen naar voren, eentje terug. Het heeft me al met al zeker een jaar gekost om die achterstand bij te werken – en toen stond ik op 0. Vanaf dát punt kon ik mijn spaarpotje pas weer gaan opbouwen.”

Je hebt aan den lijve ondervonden hoe belangrijk zo’n spaarpot is.

„En het bleek dus niet genoeg. Dat is de harde les die ik heb geleerd. Of eigenlijk, twee lessen. Eén: nog meer geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden. En toch maar die arbeidsgeschiktheidsverzekering afsluiten. Zo snijdt het mes aan beide kanten.”

Maakt geld volgens jou gelukkig?

„Nou, ik heb wel echt in de rats gezeten toen geld een probleem was en ik niet wist hoe ik die achterstand moest inhalen. Ook omdat ik mentaal werd teruggefloten. Ik wilde wel, maar het lukte simpelweg niet. Dus ja, enerzijds maakt geld gelukkig omdat het zorgen wegneemt. Tegelijkertijd ken ik het diepe dal van een burn-out. Je mentale gestel, maar ook je lichamelijke gezondheid, het is allemaal zó fragiel. We nemen het te veel voor lief, tot je een keer aan de andere kant staat en merkt wat een groot goed gezondheid is. Hoe gemakkelijk geld ook is, dat laatste staat bij mij bovenaan.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Nog maar 22 jaar en ruim 5000 euro per maand verdienen: het lukte Loïs, en zij weet nu heel goed wat ze opdrachtgevers kan rekenen.

Sanne is zzp’er en verdient haar geld deels met de verhuur van huisjes in Spanje, waar ze zelf ook woont. Over een paar jaar wil ze gaan rentenieren.

Hein heeft op 25-jarige leeftijd al ruim een ton aan spaargeld en wil daarmee binnenkort een huis kopen. Op zijn 40ste wil hij drie huizen bezitten.

Toen Alex jong was, werd er thuis helemaal niet over geld gesproken. Hij verdient zo’n 1800 euro netto per maand, hoe regelt hij zijn financiën?

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties