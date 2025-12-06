Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Blij met ons koophuis, maar torenhoge lasten’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Nico is blij met zijn koophuis, maar heeft wel torenhoge woonlasten.

Naam: Nico (31)

Beroep: Werkzaam in de financiële sector

Woonsituatie: Samenwonend, koophuis

Netto inkomen: 3500 euro per maand.

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Bij ons thuis draaide het vooral om verstandige keuzes maken. Mijn ouders waren niet per se streng of zuinig, maar ze legden altijd uit waarom ze iets wel of niet deden. Als ik iets wilde hebben, dan keken we samen: is dit het waard, heb je het echt nodig, of wil je het alleen omdat anderen het hebben? Daardoor heb ik geleerd om niet impulsief met geld om te gaan, maar om er eerst even over na te denken.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Mijn ouders deden niet zo geheimzinnig over vaste lasten, dus ik wist als kind ongeveer al wat dingen kostten. Niet toen ik pas 5 was ofzo, maar wel op de middelbare school. Het heeft ervoor gezorgd dat ik realistisch naar geld kijk. Moet ook wel, met een hypotheek van 1700 euro per maand.”

Da’s een forse maandlast. Hoe kijk je in die zin naar geld?

„Voor mij staat het gelijk aan rust. We wonen nu anderhalf jaar in onze nieuwbouwwoning in de stad, iets waarvan ik nooit had gedacht dat het zou lukken. Ik bedoel, we zitten echt praktisch in hartje centrum, dus het voelt als een gelukstreffer – ik ben daar oprecht dankbaar voor. Maar eerlijk: de lasten zijn torenhoog. Een hypotheek van 1700 euro per maand is veel geld. Tegelijk merk ik dat het in verhouding met vrienden soms nog ‘meevalt’, want sommige betalen meer dan 2000 euro aan woonlasten. Vind ik wel dubbel. Aan de ene kant ben ik blij dat wij het kunnen betalen, aan de andere kant realiseer ik me dat niet iedereen die luxe heeft. Het is best krom dat je zoveel moet verdienen om gewoon normaal te kunnen wonen.”

Mijn vriendin en ik zochten echt al twee jaar naar een woning. Of de huizen waren te duur, of het was een klushuis waar je echt nog tonnen in moest stoppen.

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Tijdens de huizenjacht. Mijn vriendin en ik zochten echt al twee jaar naar een woning. Of de huizen waren te duur, of het was een klushuis waar je echt nog tonnen in moest stoppen. Als we al niet overboden werden door andere stellen. Ik vond dat wel een eyeopener, realiseerde me dat hard werken niet automatisch betekent dat je kunt wonen waar je wilt. Je ook een portie geluk nodig, zoals wij hadden toen we werden ingeloot voor dit woonproject.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Geen schulden, gelukkig. Maar in de periode voordat we dit huis kregen, leefden we wel strak. We hadden een tijdje dubbele lasten, dus moesten én huur betalen én een deel van de hypotheek. Zie dan nog maar eens te sparen, of überhaupt leuke dingen te doen. Dat voelde soms wel benauwend en ook hier weer zo’n realisatiemoment hoe kwetsbaar je financiële situatie kan zijn.”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk het wel. Niet per se om luxe dingen te doen, maar omdat het de stress verlaagt. Meer ruimte betekent minder zorgen.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Mwah, op een gegeven moment voegt extra geld weinig toe en levert het misschien alleen maar nieuwe druk op.”

Kortom: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld op zichzelf niet, maar het opent wel deuren. Zonder geld en zonder dat gelukje bij het nieuwbouwproject, hadden we nooit zo kunnen wonen. Dus ja, geld helpt wel.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

