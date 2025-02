Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Voorheen een verre reis, nu een weekje vakantiepark’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 39-jarige Yara, die voorheen verre reizen maakte, en het nu moet doen met een weekje vakantiepark.

Naam: Yara (39)

Beroep: baliemedewerker

Woonsituatie: getrouwd, drie kinderen

Netto inkomen per maand: 2400 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„We hadden het thuis niet slecht, maar het is niet zo dat de financiële mogelijkheden eindeloos waren. Dat kon ook niet, als gezin met vier kinderen. Mijn broers en ik kregen weliswaar geregeld nieuwe kleding of speelgoed – met Sinterklaas heb ik nooit één cadeau minder hoeven uitpakken, ik zat op hockey en dansles, maar mijn ouders leverden wel op andere punten in. Ze gingen bijvoorbeeld nooit samen uit eten, om maar wat te noemen. Als gezin ook niet hoor, ja, een pannenkoekenrestaurant of pizzeria na een boswandeling, een paar keer per jaar. En vakanties vierden we de eerste tien jaar van mijn leven in Nederland.

Toen kreeg mijn vader een andere baan en verdiende hij meer, waardoor we ook weleens naar een camping in Frankrijk of Italië gingen. Ik zeg het nu alsof het een beetje armoeiig is, maar dat was het natuurlijk niet, we kwamen niks tekort. Plus: een kinderhand is al snel gevuld, mijn broers en ik waren al blij als er een zwembad was. Maar ik merk wel dat ik anders heb geleefd dan mijn ouders, vooral toen ik net volwassen was.”

Hoe bedoel je dat?

„Nou, er kon natuurlijk veel meer. Ik was net achttien, had een bijbaantje wat goed verdiende, het was de generatie waarin de jeugd steeds vaker de hort op ding, decadenter werd. Uiteten, shoppen, op vakantie gaan. Zo ging ik gemiddeld drie keer per week uit eten en kocht ik elke week nieuwe kleding. Ik had een goedbetalende bijbaan naast mijn studie en het was niet dat ik in een luxe driesterrenrestaurant ging eten hoor, eerder een eetcafé of Italiaan, maar ik gaf mijn geld wel uit.

En het was de tijd waarin iedereen steeds meer verre reizen maakte. Waar mijn ouders drie weken naar Spanje gingen in hun jeugdjaren, pakte ik het vliegtuig naar Azië en Zuid-Amerika. Om daar vervolgens vier, vijf, zes weken rond te trekken en de tijd van mijn leven te hebben. Het is wel een voorrecht om dat meegemaakt te mogen hebben.”

Heb je veel van dat soort reizen gemaakt?

„Ja, het was letterlijk zo dat zodra ik van een reis terugkwam, ik alweer de volgende plande – dan had ik iets om naar uit te kijken. Vier weken Vietnam, zes weken Brazilië, vijf weken Thailand en Indonesië… the sky was the limit. En de prijzen waren er ook nog naar, haha. Voor een retourticket betaalde ik soms maar 450 euro. Hoewel ik veel jongeren nu ook zie reizen, zijn dat geen prijzen meer waarvoor je naar de andere kant van de wereld vliegt.”

Gaat je geld nog steeds naar etentjes en vakanties?

„Ha, I wish. Ik ben inmiddels 39 en heb drie kinderen, dus mijn geld gaat vooral daar naar uit. De jongste is net twee jaar en hoewel ik altijd riep dat ik mijn kinderen overal mee naartoe zou nemen, weet ik nu: same shit, different location. Dus hoe leuk het ook is om op vakantie te gaan met je gezin, het is keihard werken. Je zit nog steeds met hapjes/slaapjes/driftbuien/enzovoorts, alleen in een ander land. En ik heb dan echt geen zin om ingewikkeld te doen, of spullen niet binnen handbereik te hebben. Dus verkies ik comfort boven wat ik écht leuk vind. Daarbij gaan we vaak ook maar een weekje. Vakanties zijn écht duur geworden.”

Ja, is dat een bewuste keuze?

„Noodgedwongen, zou ik eerder zeggen. Kijk, ik ben niet zielig of zo. Ik heb de mooiste oorden gezien en zit nog steeds in de luxe positie dat ik gewoon op vakantie kan. Maar ja, ik kan het me echt niet veroorloven om met drie kinderen naar Thailand te vliegen – het leven daar is weliswaar niet duur, maar die tíckets. En voor de jongste betaal ik ook gewoon de volle mep, hè?

Dus zit ik in plaats van met een kokosnoot aan het strand, met een campingstoel tegenover het speeltuintje. Wat ook nog steeds niet goedkoop is, want voor een week betaal ik al gauw 2000 euro, eten niet inbegrepen. Toen we alleen de oudste nog hadden, zijn we in het laagseizoen nog eens naar Sicilië gevlogen – was met huurauto en verblijf alsnog 5000 euro voor tien dagen. Schrééuwend duur.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Wat mij betreft niet, haha. Ik zou het in elk geval enig vinden om een keer een verre reis te maken mét mijn gezin, mijn kinderen te laten zien hoe mooi de wereld is. En dat kan ook in Nederland en Europa, natuurlijk – en vliegen is ook slecht voor het milieu, ik weet het. Maar ik denk stiekem dat iedereen die de keuze zou hebben, toch graag ongelimiteerd geld zou willen om zijn dromen of doelen na te jagen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Dat dan weer niet, denk ik. Ik ben echt wel gelukkig met mijn gezin, ik zou mijn kinderen voor geen goud willen missen. Maar ik zou wel meer uit die gezinscocon willen komen, meer de wereld willen zien. En dan mét mijn gezin, natuurlijk. Dus ja, dan is zo’n vakantiepark wel andere koek. Maar goed, het komt ooit vast wel weer, als ze volwassen zijn – of misschien win ik wel de loterij en maken we nog een keer een grote reis met z’n allen. En anders heb ik in elk geval de foto’s nog.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

