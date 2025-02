Opgebiecht: ‘Ik vind het heerlijk als mijn vriend de deur uit is’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Lola (29) vindt het stiekem heerlijk als haar vriend de deur uit is, zodat zij wat me-time in huis heeft.

„Je hoort singles vaak zeggen dat ze iemand missen om bij thuis te komen. Om te sparren, hun dag te delen, samen een serie op de bank te kijken. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gemist, want mijn vriend en ik zijn al honderd jaar samen. Dus ik heb dat klankbord als ik thuiskom, en hoef niet bang te zijn dat ik mijn dagen eenzaam slijt.

Rekening houden

Maar eerlijk? Af en toe snák ik daar juist naar. Begrijp me niet verkeerd, ik hou van mijn vriend, maar ik vind het soms zo lekker om alleen aan mezelf te hoeven denken. Te kunnen eten wat ík lekker vind. Want da’s dus één van de dingen als je samenwoont: je moet rekening houden met elkaars wensen. En mijn vriend houdt totáál niet van de Aziatische keuken, terwijl ik daar verzot op ben. Maar ja, ik eet dat dus heel weinig. Ténzij mijn vriend een etentje heeft met zijn werk of een avond gaat stappen met vrienden: dan sta ik binnen de kortste keren een curry in elkaar te draaien en oh, wat geniet ik daar dan van.

Wat ik ook zo heerlijk vind: ongegeneerd kunnen kijken naar de programma’s die ik leuk vind. Dus geen wetenschappelijke programma’s of de zoveelste BBC-serie over het dierenrijk, maar domme, stomme reality tv waar je niet over hoeft na te denken. Maar ja, als ik dat kijk met mijn vriend naast me, dan heb ik binnen de kortste keren het commentaar dat het leeghoofdige onzin is, of de tv niet uit kan, dat soort dingen. Naar boven gaan om daar verder te kijken, vind ik dan toch ook weer wat treurig, dus kijken we meestal iets anders.

Niet opbiechten

Het nadeel is alleen: zo vaak gaat mijn vriend de deur niet uit. Af en toe een etentje met zijn werk dus, maar dat is misschien twee keer per kwartaal. Echt hobby’s buitenshuis heeft hij ook niet, dus we zitten praktisch elke avond samen. Ik zou het stiekem héérlijk vinden als hij een vaste avond in de week weg is en ik dan lekker wat me-time heb. Ik kan daar echt van genieten en ben zelfs bijna teleurgesteld als zo’n avond weer voorbij is. Maar goed, dat ga ik natuurlijk niet aan hem of anderen opbiechten, want heel vriendelijk is het niet.

En het is ook echt niet dat ik zonder hem zou willen, want ik ben zogezegd blij met mijn klankbord. Maar even iets vaker wieberen zodat ik wat me-time heb, dat zou echt een grote zaligheid zijn. Dus heb ik geopperd of hij zijn tennishobby niet weer wil oppakken, dat deed hij als kind en hij heeft weleens gezegd dat hij het mist. Hij klonk enthousiast toen ik het zei en riep dat hij inderdaad misschien wat meer in zichzelf moet investeren op sportief gebied, dus wie weet staat hij komend seizoen wat vaker op de tennisbaan. Zodat ik van mijn welverdiende avondjes op de bank kan genieten, zónder commentaar of schuldgevoel.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

