Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik verdien bijna 6000 euro netto per maand’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 39-jarige Sanne, die zzp’er is en drie huisjes in Spanje verhuurt, in de hoop over een paar jaar te kunnen stoppen met werken.

Leeftijd: Sanne (39)

Beroep: zelfstandig personal assistant

Woonsituatie: latrelatie, drie koopwoningen

Netto inkomen: 5750 euro per maand, inclusief inkomsten uit huizen

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Eerst sparen, dan kopen, dat is wel de les die ik als kind meekreeg. En de uitspraak ‘voor niks gaat de zon op’ staat me ook nog goed bij, haha. Geld mocht op zich wel rollen hoor, bij ons thuis, maar wel geld dat al verdiend was. Ik had ook al vroeg mijn eerste bijbaantje, op mijn vijftiende plukte ik aardbeien bij de boer. Later werkte ik nog in een bedrijfsrestaurant en een callcenter. Als mijn broertje of ik heel graag iets wilden, legden mijn ouders soms ook wel wat bij – een gameboy bijvoorbeeld, of een computer. We waren weliswaar nooit de eersten die zoiets kregen, maar het kwam uiteindelijk wel in huis – al dan niet met Sinterklaas of Kerstmis.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Eigenlijk niet zoveel, om eerlijk te zijn. We kwamen niks tekort, mijn ouders hadden een prima inkomen, maar als ik mijn vader uit nieuwsgierigheid vroeg hoe duur iets was, zei hij steevast: twee keer de helft. Mijn ouders wilden nooit ergens een bedrag aan hangen, dat vonden ze niet relevant. Vind ik nu wel jammer, want waar mijn ouders veel hebben gespaard, ben ik op zelfonderzoek uitgegaan en gaan beleggen en investeren. Als dat me met de paplepel was ingegoten, het idee dat er veel meer mogelijkheden waren op geldgebied, had ik er financieel misschien nog sterker voor gestaan.”

Wanneer kwam dat kantelpunt?

„Toen mijn relatie in 2012 uitging, hadden we nog niet zo heel lang een koophuis dat nét iets te groot was voor één enkel modaal inkomen. Er hing ons een schuld boven het hoofd van 60.000 euro – op dat moment kreeg geld ineens een hele andere betekenis voor me. Uiteindelijk werd die restschuld gedekt met de nationale hypotheekgarantie, dus dat is een enorm geluk geweest. Al heb ik in die periode alsnog de broekriem moeten aantrekken. Daardoor kreeg ik een bepaalde drang naar financiële onafhankelijkheid: hoe kon ik geld op een andere manier voor me laten werken zodat ik niet alleen maar afhankelijk was van mijn salaris?”

Hoe deed je dat?

„Het scheelde al dat ik als zzp’er aan de slag ging, daarmee verdiende ik meer dan in loondienst en ik had grip op mijn eigen inkomsten, zeker toen het allemaal begon te lopen. Daarbij nam ik me voor dat ik mijn leefstijl niet zou aanpassen aan mijn hogere inkomsten. Dat heeft me écht geholpen, want ik heb daardoor veel kunnen sparen en investeren. Ja, ik leef royaler dan tien jaar geleden, maar ik ben niet extreem veel meer gaan uitgeven. Dat komt ook omdat ik het doel heb over een paar jaar te kunnen stoppen met werken. Of, althans, dat ik die mogelijkheid heb.”

Lijkt best verleidelijk, om je leefstijl wel aan te passen als je meer verdient

„Het is niet dat ik geen dingen meer doe die ik leuk vind – ik ga gewoon uit eten en gun mezelf echt wel nieuwe kleding. Maar in het verleden kon ik denken: ach, ik heb dat geld verdiend, ik koop de zoveelste nieuwe jurk. Als ik soms zie wat anderen uitgeven aan gadgets, kleding, cosmetica… Ik zit meer in de spaarmodus. Daarbij moet ik bekennen dat ik in Spanje woon en het leven hier sowieso dertig procent goedkoper is, dus dat maakt het makkelijker. Op vakantie hoef ik ook niet, want het is hier eigenlijk altijd vakantie.”

Hoe kwam je in Spanje terecht?

„Ik had een appartement in Nederland en wilde een groter huis met tuin kopen, maar de huizenmarkt was zes jaar geleden al flink overspannen geraakt. Toen kreeg ik het idee om een huisje in het buitenland te kopen. Dat kon ik dan verhuren, en als ik er zelf was, had ik toch mijn eigen buitenplek. Van het een kwam het ander en door de overwaarde op mijn appartement kon ik zelfs twee huizen kopen – het derde heb ik met behulp van een investeerder gekocht. Nu verhuur ik twee van de drie huizen – ik rouleer soms tussen mijn woningen – en ontvang ik daar inkomsten uit. En als zzp’er is het ook een beetje mijn pensioen. Inmiddels heb ik mijn appartement in Nederland verkocht en ben ik hypotheekvrij. Een heerlijk gevoel, al went het snel – maar het is fijn dat er maandelijks niet meer zoveel uitgaat naar mijn vaste lasten. Dat geld kan ik dan weer investeren.”

Waar investeer je in?

„Aandelen en crowdfunding. In dat laatste geval verstrek je een lening aan een bedrijf dat een tijdelijke financiering nodig heeft – via een app krijg ik elke dag investeringsopties. Soms doen ze er twee jaar over om terug te betalen, soms vijf, maar je krijgt er dus een maandelijkse rente over, gemiddeld zo’n acht procent – en aan het einde van de looptijd ontvang je je geïnvesteerde bedrag terug.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker, het is namelijk mijn doel om over een paar jaar te kunnen stoppen met werken en dan is een spaarpotje noodzakelijk. In combinatie met het gespaarde bedrag plus de maandelijkse inkomsten uit de huisjes kan ik in theorie gaan rentenieren. Op dat vlak ben ik al een eind op weg.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Alles is mooi meegenomen, maar het went ook al snel, merk ik. Eigenlijk ben ik al supertevreden met wat ik heb, dus ik denk niet dat het me uiteindelijk gelukkiger maakt.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Oneens. Er is een grens aan de hoeveelheid geld en de zorgen eromheen die je kunt hebben – ieder ‘level’ geld brengt andere problemen met zich mee. Ik heb weleens gehoord dat als je tussen de 70.000 en 100.000 euro netto per jaar verdient, dat je alles kunt doen wat je nodig hebt om een goed leven te hebben, zonder geldzorgen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik vind van wel, het maakt het leven echt makkelijk en scheelt een hoop zorgen. Ik heb in het verleden weleens vrijwilligerswerk gedaan als geldmaatje, en als je ziet welke zorgen mensen kunnen hebben – weet ik ook uit eigen ervaring – dan is het héél fijn als je er warmpjes bij zit.”

