‘Koop nu, betaal later’-diensten nu ook in fysieke winkels, maar daar klinken zorgen over

Iets kopen en pas later daarvoor de rekening betalen. Online was dat al mogelijk met ‘koop nu, betaal later’-diensten zoals Klarna of Adyen, maar nu kan dit ook in fysieke winkels. Al spreekt het kabinet daar inmiddels ook zorgen over uit.

Onder het mom van: ‘Koop nu, betaal later’, kun je als consument ervoor kiezen om iets aan te schaffen en later, bijvoorbeeld als je meer geld tot je beschikking hebt, dit nog betalen. Een betaalservice die veel webshops al langer aanbieden, maar nu zijn er een aantal winkels in Nederland die dit ook aan de kassa toelaten.

Winkels bieden ook ‘koop nu, betaal later’-dienst aan

Onder meer winkels als IKEA, Nike en H&M geven klanten de mogelijkheid om hun aankopen op een later moment af te rekenen. Deze zogenoemde ‘Buy Now, Pay Later’-dienst (BNPL) wordt inmiddels in meerdere Nederlandse winkels aangeboden.

💸 Hoe werkt 'later betalen'? Bij de kassa kun je als klant bijvoorbeeld kiezen voor de BNPL-dienst van Klarna. Bij het afrekenen ontvangt de klant een betaallink via sms, e-mail of QR-code. Dat geeft de gelegenheid om het afrekenproces op een ander, later, moment in orde te maken.

Kabinet vreest voor BNPL-dienst zoals Klarna

Lekker makkelijk, maar er schuilt ook een gevaar in deze methode. Zo vreest het kabinet voor de BNPL-diensten. „Het gebruik van BNPL brengt risico’s met zich mee voor kwetsbare groepen, met name jongeren, doordat zij daardoor eerder en meer in de schulden kunnen komen”, klinkt in een Kamerbrief waar ook Radar over schrijft.

En dat terwijl schulden grote impact hebben op een mensenleven. „Het oplossen van problematische schulden is vaak een lang en zwaar traject. Daarom blijft het belangrijk om schulden bij de bron aan te pakken en zal het kabinet zich inspannen om overkreditering onder consumenten als gevolg van BNPL te voorkomen.”

👇 Wie gebruikt Klarna in Nederland? Een woordvoerder van Klarna vertelt dat alle betalingen rentevrij zijn en er geen extra kosten in rekening worden gebracht zolang het op tijd wordt terugbetaald. 99,4 procent van de Nederlandse consumenten gebruikt Klarna verantwoordelijk, stelt het bedrijf. Bijna 40 procent van de mensen die met Klarna betalen, zijn tussen de 26 en 41 jaar. Bijna 30 procent is tussen de 42 en 57 jaar. Slechts 20 procent is tussen de 18 en 25 jaar.

Zorgen over jongeren

De zorgen die klinken gaan vooral over kwetsbare groepen, zoals jongeren. Daarom heeft de Kamer de gedragscode aangescherpt waardoor winkels een leeftijdsverificatie moeten uitvoeren. Dit moet voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar latere betaalmethodes gebruiken. Maar uit de brief van het kabinet blijkt dat nog niet alle aanbieders dat consistent uitvoeren. Het kabinet schrijft in de Kamerbrief dat zij dit niet acceptabel vindt. Daarom wordt aanbieders opgeroepen om hun eigen gedragscode na te leven.

Reactie van winkels

Tegen Radar legt een woordvoerder van Klarna uit dat de BNPL-dienst vooral voor het retourneren handig is. „Daarnaast helpt de dienst klanten grotere aankopen renteloos te bekostigen.”

Winkels betalen overigens voor een BNPL-dienst als Klarna. Volgens de ‘betaal later’-service is er nu eenmaal vraag naar deze betaalmethode.

Een woordvoerder van H&M laat aan Radar weten hoe de winkelketen omgaat met de aangescherpte gedragscode voor wat betreft leeftijdsverificatie. „De Buy-Now-Pay-Later-optie is sinds 2019 beschikbaar voor klanten ouder dan 18 jaar in alle H&M-winkels in Nederland. De vereisten voor klanten worden aangegeven door Klarna en maken deel uit van hun algemene voorwaarden. Klanten die gebruik willen maken van de ‘betaal later’-optie in onze winkels, moeten de Klarna-app downloaden en de voorwaarden accepteren”, aldus een woordvoerder van H&M.”

