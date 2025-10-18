Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik mis mijn simpele leven van vroeger’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Gerdien, die dacht dat ze gelukkiger zou worden in haar nieuwbouwwoning, maar tien jaar later een andere balans opmaakt.

Naam: Gerdien (43)

Beroep: communicatiemedewerker bij een onderwijsinstelling

Woonsituatie: samenwonend, twee kinderen

Netto-inkomen: ongeveer 2300 euro

Wat leerde je vroeger thuis over geld?

„Dat je het vooral niet moest uitgeven als het niet nodig was. Mijn ouders waren allebei spaarzaam, nieuwe spullen kochten ze zelden. Als de wasmachine raar deed, probeerde mijn vader hem eerst zelf te maken met een schroevendraaier. En vakantie betekende: met de auto naar een goedkope camping in Nederland, met een koelbox vol eten van thuis. Ik weet nog dat ik als kind een keer een horloge wilde van 20 euro, waarop mijn moeder zei: ‘Weet je hoeveel brood je daarvan kunt kopen?’ Dat soort opmerkingen ben ik nooit vergeten.”

Werd er door jouw ouders openlijk over geld gepraat?

„Niet echt. Als kind wist ik nooit precies wat mijn ouders verdienden of hoeveel dingen kostten. Maar ik voelde wel dat er altijd werd opgelet. Merkkleding was onzin, uit eten gaan deden we bijna nooit, en cadeaus waren vooral ‘handig’ in plaats van leuk. Mijn ouders zeiden vaak: ‘We kunnen het ons veroorloven, maar we doen het gewoon niet.’ Dat heeft me gevormd. Ik dacht later: als ik ooit meer te besteden heb, wil ik het anders doen – minder stress, meer genieten.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Voor mij stond geld lange tijd gelijk aan vrijheid. Aan ergens aan kunnen ontsnappen. Dat gevoel had ik ook toen mijn vriend en ik in ons eerste huurhuis woonden, in een jaren 70-wijk. Het was er enorm gehorig, vergrijsd, grauw, en met buren die regelmatig overlast veroorzaakten. Ik dacht vaak: als ik hier maar weg ben, wordt alles beter – no way dat ik hier mijn kinderen laat opgroeien. Geld voelde als de sleutel naar iets beters.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Toen de hypotheekrente laag was, en de huizenmarkt nog nét niet oververhit, werden we ingeloot voor een nieuwbouwwoning. Dat voelde als een lot uit de loterij. Een gloednieuw huis, een wijk vol jonge gezinnen, alles fris en schoon. Tien jaar later wonen we daar nog steeds, maar het is niet de droom die ik voor me zag.

We hebben flinke pech gehad: lekkages, een muizenplaag, een aannemer die schade maakte bij het plaatsen van de dakkapel. Allemaal first world problems, maar het stapelde zich zo wel op. En dan het leven met kleine kinderen… werk, school, opvang, huishouden, relatie. Het is veel. Soms kijk ik om me heen en denk ik: is dit het nou? Vroeger was het leven simpeler, met minder verplichtingen. Dat mis ik wel.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Gelukkig niet, we zijn altijd voorzichtig geweest. Maar wat me tegenvalt is hoeveel geld er ‘opgaat’ aan dingen die je niet had verwacht. Je spaart maandenlang, en dan is het ineens weg vanwege een lekkage of nieuwe kozijnen. Dat maakt het soms frustrerend.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, absoluut. Al is het maar om rustig te kunnen slapen. Niet omdat ik bang ben dat we morgen failliet gaan, maar omdat er altijd iets kapot kan gaan. Dat stopt nooit als je een eigen huis hebt.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Misschien heel even, maar op de lange termijn? Nee. Het leven blijft druk, of eentonig, of uitzichtloos, afhankelijk van hoe je erin staat. En dat is ook zo als je wat ruimer zit.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Absoluut. Ik heb een vriendin die eens krap bij kas zat, uit de brand geholpen. Geen grote bedragen hoor, ik leende haar een keer 400 euro, maar voor haar nam dat enorm veel stress weg. En ik vond het alleen maar fijn dat ik daarin steun kon bieden. Later heeft ze me gewoon weer netjes terugbetaald. Maar ik vind het ook leuk om met mijn gezin of vrienden dingen te ondernemen, ook als dat betekent dat je zelf iets meer moet inleggen. Dat weegt namelijk niet op tegen alle waardevolle herinneringen die je opbouwt.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld kan je uit lastige situaties helpen en opluchten, maar het geeft geen garanties voor geluk. Want zo happy ben ik op het moment niet, terwijl ik dacht dat dit huis al mijn zorgen zou wegnemen. Maar eerlijk: het is vooral het eenvoudige leven waarnaar ik terugverlang. Geld maakt dingen dus makkelijker, maar je moet nog steeds zelf de slingers ophangen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

