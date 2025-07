Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik verdien ruim 9000 euro netto per maand’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 48-jarige Menno, die gewend is om hard te werken en veel deals te sluiten, maar van z’n vrouw mag het wel een tandje minder.

Naam: Menno (48)

Beroep: heeft een eigen IT-bedrijf

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

Netto inkomen per maand: ongeveer 9200 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Bij ons thuis draaide alles om werk en geld. Mijn opa had een staalfabriek en stond letterlijk dag en nacht ‘aan’. Mijn vader nam dat over, en ik ben die lijn gewoon gevolgd. Het was vanzelfsprekend: je werkt hard, dan komt het geld, en dan komt het geluk. Een soort erfenis van arbeidsethos.”

Maar jij hebt dat staalbedrijf niet overgenomen, toch?

„Nee, dat was niets voor mij, ik wilde de IT in. Ik was altijd al bezig met computers, systemen bouwen, automatiseren. Dat trok me veel meer dan staal en machines. Maar die werkmentaliteit heb ik dus wél meegekregen.”

Hoe werd er thuis over geld gesproken?

„Altijd op een zakelijke manier, het ging continu over presteren. Over omzet, investeren, risico nemen. Nooit over wat geld doet met je tijd, je gezin, je leven. Dat leerde ik pas later. Bovendien hadden we altijd genoeg, dus mijn ouders hoefden niet zuinig te leven of op aanbiedingen te letten. Dan heb je het al op een hele andere manier over geld.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Voor mij betekent geld vooral zekerheid en onafhankelijkheid. En, als ik eerlijk ben: ik krijg echt een kick als een project goed loopt en het financieel resultaat oplevert – een factuur van 50K of meer is niet bepaald verkeerd. Het is een soort beloning die verslavend werkt. Maar het heeft ook een andere prijs, en dat is dat ik veel werkuren maak.”

Is er een moment geweest waarop je anders bent gaan denken over geld?

„Ja. Dat was toen mijn vrouw zei dat ze me niet alleen fysiek in de buurt wilde hebben, maar ook mentaal. Het was de zoveelste avond dat ik tot middernacht doorjakkerde en ze was het redelijk beu. Die opmerking bleef wel hangen.”

Wat deed dat met je?

„Ik dacht eigenlijk dat ik goed bezig was, ik zorgde immers voor ons gezin. Maar zij miste mijn aanwezigheid en dat raakte me wel. Ook vanwege onze kinderen: wat als zij straks terugkijken en zich alleen herinneren dat papa altijd achter zijn laptop zat?”

Ga je er iets aan veranderen?

„We hebben afgesproken om in het najaar een maand naar Spanje te gaan, met z’n vieren. Ik laat dan alles thuis: laptop, werktelefoon, álles. Ha, ik krijg het er nu al benauwd van, om de touwtjes te laten vieren. Maar ik wil mijn vrouw en kinderen laten zien dat zij belangrijker zijn dan cijfers. Dat had mijn eigen vader nooit gedaan, denk ik.”

Heb je ooit financiële problemen of schulden gehad?

„Nee, gelukkig niet, ik sta behoorlijk goed op eigen benen op financieel vlak. Maar toch voel ik altijd druk om te blijven presteren. Alsof ik iets moet bewijzen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee, denk ik niet. Misschien iets meer rust in m’n hoofd. Maar geluk zit hem niet in meer geld, weet ik inmiddels ook.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Dat dacht ik vroeger wel. Nu denk ik: te veel geld maakt keuzes moeilijker. Je gaat dingen uitstellen, onder het mom van ‘nog even doorgaan’.”

Welke keuzes stel je dan uit?

„Minder werken, bijvoorbeeld. Of dus een sabbatical nemen. Ik heb daar heus weleens aan gedacht, maar dan dacht ik ook meteen: na dit project, of nog even deze deal sluiten. Die maand Spanje is voor mij dus echt een eerste stap.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt het leven praktischer, zeker. Maar geluk zit in de tijd die je samen doorbrengt. En ik begin te begrijpen hoe waardevol dát eigenlijk is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

