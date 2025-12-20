Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Verdien 8000 euro per maand, maar ik moet altijd iets achter de hand hebben’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Giulia is zuinig opgevoed, maar realiseert zich nu dat geld ook een manier is om jezelf te ontwikkelen.

Naam: Giulia (41)

Beroep: werkt zelfstandig in de saleswereld

Woonsituatie: getrouwd, moeder van drie kinderen

Netto maandinkomen: 8000 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Met veel zuinigheid en angst voor de toekomst. Bij mijn ouders was alles altijd gericht op later. Dingen die we echt nodig hadden, waren er: we hadden kleding, we gingen op vakantie. Maar uit eten? Dat deden we niet. We haalden eens per jaar afhaalchinees, maar verder niet. Want waarom zou je? Reizen kwam ook nauwelijks voor in het vocabulaire van mijn ouders, we gingen naar de camping en dat was het.

Mijn vader heeft armoede gekend – zijn ouders hadden het niet breed en dat heeft hem gevormd. Als de auto kapot was, ging mijn vader er zelf aan sleutelen. Geld wilde hij vasthouden, hij sprong nooit uit de band. Maar ik moet bekennen: als kind heb je maar weinig nodig, en gevoelsmatig ben ik nooit iets tekort gekomen. En achteraf zie ik nu ook hoe fijn het is geweest dat er nooit geldzorgen waren. Zo’n stabiele situatie is voor kinderen natuurlijk heel prettig.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Heel verstandig en binnen de lijntjes, eigenlijk wat ik net al beschreef. Ik wist in elk geval ook hoe duur dingen waren. Zo mocht ik op paardrijden en was ik daar dolgelukkig mee – want dat wilde ik als kind het allerliefst – maar mijn ouders vonden het óók duur en dat werd elk jaar weer benadrukt. Verder was mijn vader heel precies en bloedeerlijk als het om geld ging: hij is zelfs eens teruggereden naar de afhaalchinees omdat hij dacht dat hij te weinig had betaald.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Voor mij staat het gelijk aan zekerheid. Ik zou bijvoorbeeld nooit zonder spaarrekening kunnen. Dat hele idee, dat je altijd iets achter de hand moet hebben voor later, dat zit er bij mij zó diep in. In de praktijk leef ik er zeker niet altijd naar, maar het is er wel ingeramd. Dat ik verstandig met mijn geld moet omgaan, moet zorgen dat ik genoeg heb en voor mezelf kan zorgen. Dat kan ik, gelukkig.”

Is jouw visie op geld op een bepaald moment veranderd?

„Niet op één specifiek moment, ik denk dat het ook iets van deze tijd is. Dat je meer nodig hebt, en ook behoefte hebt aan méér. Toen ik het huis bijvoorbeeld uit ging en ging reizen, merkte ik dat mijn ouders dat maar vreemd vonden. Het kwam ook niet vanuit mezelf, mijn man nam het initiatief. Nu ben ik daar enorm blij mee, ik heb zóveel van de wereld gezien. Het heeft me doen beseffen dat geld ook een manier is om jezelf te ontwikkelen, je blik te verruimen. Om verder te kijken dan het dorp waarin ik ben opgegroeid.”

Hoe staat jouw man in deze situatie?

„O, hij is veel losser met geld. Soms denk ik: jeetje, doe normaal, ga sparen. Dan botst dat toch weer met mijn basiswaarden, of zo.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee. Ik heb altijd goed verdiend en heb nooit schulden gehad, behalve een hypotheek. Ik heb ook altijd hard gewerkt. Ik kan best hard reageren op mensen die klagen over hun salaris, maar niet bereid zijn om hun best te doen op hun werk.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Netto of bruto? Haha, even zonder gekheid: ik zou er niet per se gelukkiger van worden, maar ook niet ongelukkiger.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Nooit is wel heel lang. Ik denk niet dat je snel té veel hebt, maar ik denk ook niet dat je ooit het gevoel hebt dat het genoeg is. Zelf ken ik niemand die zegt: ik verdien genoeg. In mijn omgeving spreek ik zelfs mensen die miljoenen hebben, maar nog steeds kunnen zeuren over 5 euro.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ha, dat ligt eraan – ik word er niet per se gelukkig van als ik mijn geld moet delen met de Belastingdienst. Maar dat bedoel je vast niet, haha. Herinneringen maken, dat vind ik wel belangrijk. Dus niet het zoveelste hebbeding aan mijn kinderen geven, maar wel samen naar een concert of voetbalwedstrijd. Zo gaan we volgend jaar met z’n allen naar Suzan & Freek en kost dat voor vijf personen al gauw 350 euro. En dan ben ik zelf niet eens een enorme fan, maar het feit dat we als gezin gaan, daar kan ik me echt op verheugen – omdat je het samen beleeft.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld draagt wel degelijk bij aan geluk. Als je geldzorgen hebt en niet weet hoe je de huur moet betalen, dan tast dat je geluk aan. Een kennis die vroeger geldproblemen had, moest vroeger letterlijk kiezen tussen deodorant voor zichzelf of tandpasta voor haar kind. Dat soort zorgen kunnen je echt breken. Zelf was ik gisteren zeker 250 euro kwijt aan de weekboodschappen. Los van dat dat absurd is, hoef ik me er geen zorgen over te maken. Dat maakt me gelukkiger dan wanneer ik zou denken: dit kan eigenlijk niet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties