Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opnieuw twijfel over kunde Faber: ‘Ministerschap wellicht niet aan haar besteed’

De uitspraken van minister Faber, dat de Oekraïense president Zelensky niet democratisch verkozen zou zijn, vallen in slechte aarde in Den Haag. Tal van politici reageerden geschokt op haar uitspraken. Volgens Wouter de Winther, politiek verslaggever voor De Telegraaf, is het de vraag of het ministerschap wel aan Marjolein Faber besteed is, zei hij gisteravond in talkshow Renze.

„Van een minister mag je verwachten dat ze weet waar ze over beslist en in de ministerraad is het de afgelopen week natuurlijk veelvuldig over Oekraïne gegaan. Dan hoop je dat mensen op de hoogte zijn van de feiten”, zei De Winther gisteravond aan talkshowtafel Renze. En de feiten die Faber nu te berde brengt lijken vooral op datgene wat we uit Moskou horen en tegenwoordig ook een beetje uit de Verenigde Staten. Maar daardoor wel extra schokkend.”

Faber neemt woorden terug

Faber deed de uitspraken gisteren tegenover Renze-verslaggever Jaïr Ferweda, voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Daar reageerde ze op zijn vraag of Oekraïne de oorlog tegen Rusland begonnen was. Die vraag beantwoorde ze met dat het haar „om vrede in Oekraïene gaat”. Toen ze van de camera wegliep draaide ze zich weer om, om te zeggen dat Zelensky niet democratisch was gekozen. Die woorden nam ze in de loop van de dag terug.

In Den Haag doen de uitspraken hoe dan ook veel stof opwaaien. „Dat komt omdat het komt na een week na een heleboel beroering in Den Haag en Europa, en misschien ook elders in de wereld”, zegt De Winther. Hiermee doelt hij op de gesprekken die gevoerd zijn tussen Rusland en de VS, over vrede in Oekraïne. Waar Rusland sinds het begin van de oorlog werd gezien als paria op het internationale toneel, haalt Trump de banden met Rusland aan ten koste van NAVO-bondgenoten.

‘Oekraïene aangevallen door agressor’

„Het beeld was dat Oekraïne aangevallen werd door de agressor, dat heeft Geert Wilders zelf nog zo gezegd. Maar nu zie je dat er in Amerika dingen aan het veranderen zijn en er ook in ons Nederlandse kabinet stelling wordt genomen, dat we helemaal niet gewend zijn.”

Volgens de Winther zijn de uitspraken van Faber „voor critici van de PVV en deze regering, een bevestiging van hun vermoeden dat er mensen in deze regering zitten die het goed voor hebben met het Kremlin, en niet met Oekraïene of het Nederlandse beleid.”

Uitspraken Faber haaks op kabinetsbeleid

Faber „lijkt niet te weten waar ze het over heeft”, zegt De Winther in Renze. „Het is natuurlijk niet zo gek dat een PVV-er niet hetzelfde zegt als een D66-er. Dat is in de parlementaire historie vaker gebeurd. Je hebt weliswaar eenheid van kabinetsbeleid, maar af en toe heb je wat accentverschillen. Maar dit staat echt haaks op het eigen beleid en toont wat mij betreft ook aan dat het ministerschap wellicht niet aan Marjolein Faber besteed is.”

Faber werd eerder ook door oppositieleden verweten niet met antwoorden op vragen te komen en niet voldoende kennis van zaken te hebben.

Dat komt volgens De Winther enerzijds omdat ze er niet in slaagt om de Tweede en Eerste Kamer te bewerken om haar beleid door het parlement te loodsen, zegt hij. „Maar slaagt ze er ook niet in om de eenheid van kabinetsbeleid te bewaken. En dan kan je je afvragen: ‘Waarom zit je dan in het kabinet als je niet zo goed weet hoe het moet?’”

Faber: ‘Had ik moeten weten’

Minister Brekelmans van Defensie en minister-president Schoof onderstreepten beiden dat Zelensky aan de macht is gekomen door vrije verkiezingen. Faber trok haar uitspraken na afloop van de ministerraad terug. „Hij was democratisch verkozen. Er zijn geen verkiezingen meer uitgeschreven, maar dat kwam omdat hij in oorlog was. Dat had ik natuurlijk moeten weten.”

Ook PVV-leider Wilders benadrukte dat Zelensky democratisch gekozen is. „Ik heb de indruk dat hij hier niet heel erg blij mee is, omdat dit inderdaad de suggestie bevestigt dat de PVV op de hand van de Russen zou zijn, terwijl Wilders de afgelopen week en ook eerder in debatten, dat Rusland ook wat hem betreft de agressor is. Het beeld dat hij zelf ooit heeft opgeroepen, heeft hij de laatste jaren proberen bij te stellen. Daar helpt dit niet bij.”

Vorige Volgende

Reacties