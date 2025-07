Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In deze landen betaal je het meest én het minst aan inkomstenbelasting

Het zal je vast niet verrassen dat de belastingdruk in Nederland relatief hoog is. Dat is dan ook een van de redenen waarom veel ondernemers hun heil elders zoeken. Metro zet op een rij waar de belastingdruk het hoogst is en waar je juist de minste (inkomsten)belasting betaalt.

In Europa lopen de belastingpercentages flink uiteen. In een land als Denemarken betaal je maximaal 55,9 procent belasting, terwijl dat in Bulgarije en Roemenië onder de 20 procent is. Dat grote verschil heeft een gigantische invloed op de economie en het leven van de inwoners. Goed om in het achterhoofd te houden: veel landen hebben, net als Nederland, meerdere belastingschijven. De percentages die wij noemen, zijn de maximumpercentages.

Deze landen zijn koploper belasting

In Nederland betaal je zo’n beetje overal belasting over, of het nu gaat om je vermogen, wegenbelasting of hondenbelasting. Je zou denken dat Nederland een van de landen is waar de belastingdruk het hoogst is, en dat klopt; we staan inderdaad binnen de top 10. Toch zijn er landen waar de belastingdruk nog hoger is. Denemarken is koploper als het gaat om inkomstenbelasting, met een maximaal percentage van 55,9 procent. Als je minder verdient, is het percentage lager. Op plaats twee staan Oostenrijk (55 procent) België (50 procent). Andere landen hoog op de lijst zijn Frankrijk en Spanje. Kortom, West-Europa is een regio met hoge heffingen.

Door een hoger belastingpercentage genieten burgers wel van een uitstekend sociaal zekerheidsstelsel en pensioenvoorzieningen. Zo kun je in Denemarken gratis studeren en hanteren veel bedrijven een vierdaagse werkweek. Daarnaast genieten Denen van een goed pensioen. Ook landen als België en Frankrijk staan bekend om hun sociale zekerheid.

Landen met lage belastingtarieven

Aan de andere kant van het spectrum zien we Bulgarije en Roemenië. Met respectievelijk 10 en 16 procent inkomstenbelasting hebben zij het laagste belastingtarief van Europa. Ook andere Europese landen zoals Moldavië en Hongarije hebben relatief lage percentages, 12 en 15 procent. In Estland betaal je zo’n 22 procent inkomstenbelasting.

De keerzijde is echter dat de sociale voorzieningen in dat soort landen nogal karig zijn. Zij moeten veel vaker voorzieningen als zorg en onderwijs uit eigen zak betalen.

Hoe komt het dat de verschillen tussen landen zo sterk zijn, als het gaat om belasting? Dat heeft te maken met diverse factoren. Zo hebben landen met hoge belastingtarieven vaak een sterk ‘sociaal contract’, waarbij burgers vaak bereid zijn meer te betalen in ruil voor uitgebreide sociale voorzieningen. Lage belastinglanden daarentegen focussen meer op individuele verantwoordelijkheid.

Nederland een van de landen met hoogste belastingtarieven

Ook Nederland staat in de lijst van landen met de hoogste belastingdruk; op de tiende plaats. Het belastingpercentage is 49,5 procent, in de derde schijf. Dat is een stuk hoger dan het Europees gemiddelde. Metro vertelde je eerder al hoeveel belasting je over je inkomen betaalt, per inkomen.

