Dit bedrijf voert vierdaagse werkweek in en geeft personeel betaald vrij op vrijdag

Vier dagen werken en dan op vrijdag vrij: dat klinkt heerlijk. Softwarebedrijf Afas gelooft dat het mensen motiveert. En voert daarom een vierdaagse werkweek in.

Het kantoor gaat op vrijdag dicht en alle medewerkers krijgen betaald vrij. Ze noemen het een ‘ontwikkeldag’. „Tijd is voor iedereen een schaars goed. We lijken in een ratrace te zitten en komen niet altijd toe aan waar het echt om gaat in het leven. Door introductie van deze dag is daar meer tijd voor”, vertelt CEO Bas van der Veldt.

Vierdaagse werkweek geeft betere werk-privébalans

Voor zover bekend is Afas het eerste grote bedrijf in Nederland dat een vierdaagse werkweek invoert „We realiseren ons natuurlijk dat dit lang niet voor elke onderneming haalbaar is. Maar we hopen dat dit het begin is van een beweging. Dit gaat over een geweldige werk-privébalans, over aantrekkelijk werkgeverschap en over een nieuwe visie op werken”. legt hij uit.

Qua arbeidsvoorwaarden hoeft het personeel nergens op in te leveren. Salaris, vakantiegeld en dergelijke zal hetzelfde blijven. Ook zal een werkdag acht uur blijven duren. Personeel dat altijd al een vierdaagse werkweek had heeft ook geluk: zij krijgen vanaf volgend jaar vijf dagen uitbetaald. Ze zeggen er specifiek bij dat dit nieuwe beleid niet bedoeld is om nieuw personeel mee te werven.

Vrije dag voor vrijwilligerswerk of mantelzorg

De directie hoopt dat medewerkers hun dag nuttig gaan besteden. De hele dag op de bank je favoriete serie kijken of juist een dag bij een andere werkgever aan de slag gaan behoort daar niet toe. Ze hopen dat werknemers de tijd gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, vrijwilligerswerk, mantelzorg of iets dergelijks. „Werk kan zo veel leuker en beter, en met meer oog voor de maatschappij”, benadrukt de CEO. Ze gaan overigens niet controleren hoe medewerkers hun dag invullen.

Wie moe op kantoor zit is niet bepaald productief. Vandaar dat bedrijven steeds vaker proberen om medewerkers te ontlasten, om zo creativiteit te stimuleren. Wist je trouwens dat uit onderzoek is gebleken dat Zoommeetings erg uitputtend zijn? Metro schreef er eerder al over.

