Dit zijn de verschillen in hondenbelasting in Nederland: waar betaal je het minst?

Een aanslag hondenbelasting valt in steeds minder gemeenten op de mat. Toch heffen 113 van de 342 gemeenten wel belasting over onze trouwe viervoeters. Dat zijn er weer negen minder dan in 2024. Hoeveel betalen we dit jaar? Wat zijn de verschillen en waar is de hondenbelasting het duurst en het goedkoopst?

In 33 procent van de gemeenten in Nederland moet je nog hondenbelasting betalen. De taks blijft ondanks het verminderde aantal in de loop der jaren nog altijd bestaan. ‘Kommer en kwijl: blaftaks blijft in 193 gemeenten‘ schreef Metro vijf jaar geleden nog. Een jaar eerder ondertekenden 60.000 Nederlanders een petitie om die hele hondenbelasting maar af te schaffen (men vond het te willekeurig). De handtekeningen werden overhandigd aan de Tweede Kamer, maar politici gingen niet in het idee mee.

Hondenbelasting omhoog, soms de helft goedkoper

Huisdierenverzekeringen.nl heeft bij alle gemeenten in ons land nagevraagd of er nog hondenbelasting wordt geheven en zo ja, hoeveel. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde hondenbelastingrekening iets omhoog gaat, zoals bijna alles in het leven dit jaar weer wat duurder is geworden. Hondeneigenaren in Veldhoven, Utrechtse Heuvelrug, Montferland en Aalten zullen positief gestemd zijn als de nieuwe aanslag op de (digitale) mat valt. De belasting voor Fikkie, Bella en Luna valt in deze gemeenten in 2025 namelijk ongeveer de helft lager uit dan vorig jaar.

Katwijk had wel Hondwijk kunnen heten

In 2025 zijn baasjes met één hond in Katwijk het meest kwijt voor hun viervoeter. Voor iedere hond in een huishouden moet 139,03 euro per jaar worden afgerekend. Daarmee staat de Zuid-Hollandse gemeente net boven Tilburg (132,28 euro). Vorig jaar hanteerde Hendrik-Ido-Ambacht nog het hoogste tarief, maar die gemeente verlaagde de hondenbelastingaanslag voor dit jaar met 20 procent.

🐶 Waarom die belasting? Vroeger werden de gemeentelijke inkomsten uit hondenbelasting gebruikt om overlast van straathonden te beperken en om hondsdolheid tegen te gaan. Dat is tegenwoordig niet meer nodig. Omdat de belasting in veel gevallen niet gebruikt wordt om bijvoorbeeld overlast door hondenpoep terug te dringen, schaffen steeds meer gemeenten de hondenheffing af.

Tarieven voor twee honden

In veel gemeenten wordt het houden van een tweede hond zwaarder belast dan de eerste hond. In Nissewaard is dat verschil het grootst. Voor twee honden moet in die Zuid-Hollandse gemeente 348,32 euro worden betaald. Ook in De Bilt en Vlissingen voelt het voor eigenaren waarschijnlijk prijzig om een tweede hond te nemen. Daar zijn de totale aanslagen respectievelijk 340,20 euro en 320,25 euro.

Waar hondenbelasting het laagst?

Hierboven zie een je een foto van de haven van het mooie Hoorn. In deze Noord-Hollandse gemeente betaal je op jaarbasis de minste hondenbelasting (14,59 euro voor de eerste hond). Hoorn wordt op de voet gevolgd door het Gelderse Aalten (16,25 euro). In de gemeenten Kerkrade en Valkenburg aan de Geul is de eerste hond gratis, maar moet je voor een tweede hond wel respectievelijk 113 euro of 95,40 euro betalen.

Ten opzichte van vorig jaar komen inwoners van Lelystad er verhoudingsgewijs het minst gunstig vanaf. Daar steeg de hondenbelasting met 83 procent ten opzichte van vorig jaar, wat neerkomt op een toename van bijna 40 euro. Ook in Culemborg is de stijging aanzienlijk, met net geen 20 procent.

Weer minder gemeenten

Het aantal gemeenten dat over twee jaar nog hondenbelasting heft, is dan nog maximaal 107. Zes gemeenten hebben aan Huisdierenverzekeringen.nl (lees hier meer over het belastingonderzoek) aangegeven te gaan stoppen. 2025 wordt, zo meldt woordvoerder Wiep Knol aan Metro, het laatste jaar voor Utrechtse Heuvelrug, Gennep, Lingewaard en het al twee keer eerder genoemde Aalten. Na 2026 wordt de belasting sowieso ook niet meer geheven in Hoorn en Venlo.

