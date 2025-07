Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Teruggave van te veel betaalde vermogensbelasting is gestart: zo weet jij of je geld terug krijgt

Vandaag is een grote terugbetaalactie van de Belastingdienst begonnen. Honderdduizenden mensen kunnen te veel betaalde vermogensbelasting terugvragen: in totaal zou het gaan om miljarden. Maar wanneer en hoe maak je hier aanspraak op?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de manier waarop de Belastingdienst vermogensbelasting berekent oneerlijk kan zijn. Er mag álleen belasting worden geheven op rendement dat mensen daadwerkelijk hebben behaald en dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Daarom moet de overheid nu compensatie betalen.

Te veel betaalde vermogensbelasting

De Belastingdienst gaat er vanuit dat je vermogen rendement oplevert. Over spaargeld krijg je rente, aandelen stijgen vaak in waarde en leveren ook dividend op en huizen worden ook meer waard en leveren soms huurinkomsten op. Over dit rendement moet je belasting betalen. De Belastingdienst bekeek echter niet per persoon hoeveel rendement iemand haalde, maar ze gingen uit van een fictief rendement: een schatting van hoeveel rendement je gemiddeld jaarlijks ongeveer behaalt. Van dit geschatte rendement moest je dan vervolgens een deel aan de Belastingdienst betalen.

Volgens de Hoge Raad kan het werkelijke rendement van mensen een stuk lager uitvallen dan het fictieve rendement. Dat betekent dat mensen belasting hebben betaald over een rendement wat ze niet hebben behaald en dat is oneerlijk.

Om deze reden kunnen mensen vanaf vandaag bij de Belastingdienst opgeven wat hun werkelijke rendement was. Als dat lager blijkt te zijn dan het fictieve rendement, dan hoeven ze minder of geen vermogensbelasting te betalen en kunnen ze dus geld terugkrijgen. Mocht het hoger zijn geweest dan het fictieve rendement, hoeven ze geen extra belasting te betalen. Het kan dus niet nadelig uitpakken.

Voor wie geldt de teruggave?

Er zijn eigenlijk twee groepen die aanspraak maken op teruggave. Bij de eerste groep gaat het om mensen die tussen 2017 en 2020 te veel belasting hebben betaald. Zij kunnen echter alleen aanspraak maken op de compensatie als ze eerder bezwaar hebben gemaakt. Als dit niet het geval is, dan krijg je dus ook geen geld terug. Over 2020 is het nog wel mogelijk om geld terug te krijgen zonder een bezwaar. De Consumentenbond vindt echter dat iedereen recht moet hebben op teruggave en is daarom druk bezig met procedures. „Wij vinden dat mensen die geen bezwaar hebben gemaakt net zoveel recht hebben op compensatie als de mensen die dat wel hebben gedaan. Dat is nog geen uitgemaakte zaak.”

Wat betreft de tweede groep gaat het om mensen die 2021 en 2024 te veel belasting hebben betaald. Als je kunt aantonen dat je werkelijke rendement lager was dan het bedrag waar je belasting over moest betalen, maak je ook aanspraak op teruggave. Aanspraak maken op teruggave kan door dit formulier in te vullen.

