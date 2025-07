Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ruim 1,7 miljoen mensen kregen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘Dader meestal onbekend’

Ruim 1,7 miljoen mensen van 16 jaar en ouder in Nederland kregen vorig jaar te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In meer dan de helft van de gevallen ging het om een onbekende dader. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Slachtoffers noemen het vaakst dat ze benaderd werden door iemand die ze niet kenden (bijna 54 procent). Als de pleger wél bekend was, ging het opvallend vaak, in 18 procent van de tijd, om een oppervlakkige of nieuwe kennis. Bijvoorbeeld een bekende van het uitgaan, een online contact of een date. Ook collega’s, 17 procent, en goede vrienden (12 procent) worden geregeld genoemd, maar niet zo vaak als onbekende daders.

Verschil in grensoverschrijdend gedrag

Vrouwen geven vaker aan dat de dader een onbekende was, maar noemen ook relatief vaak een ex-partner of een date als pleger. Mannen daarentegen noemen vaker een goede vriend of teamgenoot. Bij vrouwelijke slachtoffers was de pleger in 9 van de 10 gevallen een man. Bij mannelijke slachtoffers is dat beeld minder eenduidig: 43 procent zegt dat de pleger een vrouw was, terwijl 39 procent een man noemt.

Metro schreef eerder over wat seksueel grensoverschrijdend gedrag precies inhoudt.

Seksuele intimidatie komt vaker voor dan geweld

Van alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam seksuele intimidatie het vaakst voor. In 2024 meldden bijna 1,2 miljoen mensen dat zij offline seksueel geïntimideerd waren. Daarbovenop kregen zo’n 760.000 mensen te maken met online intimidatie. Seksueel geweld werd gemeld door ongeveer 520.000 mensen.

Opvallend verschil: bij seksuele intimidatie is de pleger meestal een onbekende, terwijl bij seksueel geweld het vaker iemand uit de eigen kring betreft.

Complexiteit van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Volgens het onderzoek is het goed mogelijk dat iemand te maken kreeg met seksueel overschrijdend gedrag van zowel een bekende als een onbekende. Dit onderstreept hoe complex en veelzijdig de context van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan zijn.

De cijfers van het CBS en WODC maken duidelijk dat de meeste plegers buiten de directe kring van het slachtoffer vallen. Maar het komt dus óók geregeld voor dat het iemand is die juist dichtbij staat. Feit blijft dat deze cijfers veel te hoog zijn en laten zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag nog altijd een groot maatschappelijk probleem is.

