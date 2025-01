Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit bedrag mag je je kind belastingvrij schenken in 2025

Veel ouders, als ze nog een centje over hebben, willen hun kind een handje helpen in het leven. Je mag daarom elk jaar een bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over betaalt. En dat bedrag is in 2025 iets hoger dan in 2024. We praten je bij.

Er zij drie soorten schenkingen, maar je mag er slechts één kiezen. Aan twee soorten schenkingen zijn voorwaarden verbonden, aan de algemene schenking niet. Als ouder mag je aan je kind, ook een stief- of pleegkind, sowieso 6713 euro schenken. Over dat bedrag betaal je geen belasting, daarboven wel. In 2024 stond het belastingvrije schenkbedrag op 6633 euro. De Belastingdienst ziet ouders als één schenker, ook als je gescheiden bent. Het is dus niet zo dat de ene ouder 6713 euro mag schenken en de ander ook.

Andere schenkers Niet alleen ouders mogen hun kind een bedrag schenken. Je mag zelfs je buurvrouw een geldbedrag schenken, mocht je dat willen. Het maximumbedrag is in dat geval (ook als het gaat om een opa/oma, oom/tante, of een ander familielid) 2690 euro. Ben je getrouwd of samenwonend? Dan kunnen jullie niet allebei een maximumschenking krijgen. De Belastingdienst ziet deze mensen namelijk als één ontvanger.

Belastingvrij schenken

Naast deze algemene schenking, die je om elke reden mag doen, zijn er nog twee soorten schenkingen. Die zijn qua bedrag een stuk ruimer, maar moeten wel aan voorwaardes voldoen. Zo mag je je kind als ouder 32.195 euro schenken, belastingvrij, met een vrij uitgeefdoel. Je kind mag dus zelf bepalen waar het dit aan uitgeeft. Wel moet het kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en niet eerder zo’n verhoogde schenking hebben ontvangen. In 2024 was dit maximale bedrag 31.813 euro.

Daarnaast is er nog de schenking van 67.064 euro, ook voor een kind tussen de 18 en 40 jaar oud, maar die is alleen bedoeld voor een dure studie. Je mag deze schenking dus alleen gebruiken als hulpmiddel voor het betalen van bijvoorbeeld collegegeld of andere middelen richting de studie. In 2024 was dit bedrag maximaal 66.268 euro.

Voor 2024 was er ook nog de zogeheten ‘jubelton’. Dan mocht je je kind een hoog bedrag schenken om te gebruiken voor de aankoop van een huis. Die regeling is vanaf 2024 echter weggevallen, wel kun je de verhoogde schenking voor een eigen gekozen doel voor een huis gebruiken.

Ook in deze stukken praten we je bij over belasting(regels):

Als ouder mag je tot een bepaald bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Hier leggen we de regels rondom de schenkbelasting uit.

Mocht een familielid komen te overlijden en jou geld nalaten, moet je er in veel gevallen erfbelasting over betalen. Maar je mag tot bepaalde bedragen belastingvrij erven.

Een beetje contant geld in huis hebben is vaak handig. Maar tot welk bedrag mag dat belastingvrij, wanneer moet je dat bedrag aangeven bij de Belastingdienst?

Prijs gewonnen bij bijvoorbeeld de Loterij? Gefeliciteerd! Toch is niet elke prijs wat het lijkt: vanaf dit bedrag betaal je kansspelbelasting.

Vorige Volgende

Reacties