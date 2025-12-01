Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vanaf dit (verhoogde) bedrag betaal je belasting over je spaargeld in 2026

Een appeltje voor de dorst hebben is meer dan fijn. Maar vanaf een bepaald bedrag betaal je wél belasting over je spaargeld. Die regels leken minder te gunstig te worden in 2026, maar dat is van de baan.

Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet je je spaargeld en vermogen opgeven in de zogenoemde ‘box 3’, waar onder meer ook crypto en aandelen toe behoren.

Tot een bepaald bedrag kun je, zoals dat heet, heffingsvrij sparen. Dat houdt in dat je er geen belasting over hoeft te betalen. Het bedrag is hoger dan vorig jaar (zie tabel).

Jaar Heffingsvrij vermogen zonder fiscaal partner Heffingsvrij vermogen met fiscaal partner 2026 59.357 euro 118.714 euro 2025 57.684 euro 115.368 euro 2024 57.000 euro 114.000 euro 2023 57.000 euro 114.000 euro

Wat is een fiscaal partner?

Zoals je ziet, is de grens hoger als je een fiscaal partner hebt. Fiscaal partners ben je niet zomaar. In onder meer deze gevallen is dat wel zo:

Jullie zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap;

Jullie hebben samen een kind (of één van jullie heeft een kind van de ander erkend) en jullie staan op hetzelfde adres ingeschreven;

Jullie hebben samen een woning gekocht en wonen daar allebei in;

Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.

Als je fiscale partners bent, kun je samen aangifte inkomstenbelasting doen en mag je bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Er zijn meer situaties waarin je fiscaal partners bent, en allerlei regels en uitzonderingen die in dat geval gelden. Je leest daar meer over op de website van de Belastingdienst.

Streep door lastenverzwaring

Eigenlijk zou het bedrag dat je belastingvrij kunt sparen dit jaar minder hoog zijn: 51.396 euro zonder fiscaal partner en 102.792 euro voor fiscale partners. Het kabinet zag een gat in de begroting ontstaan door vertraging van een nieuw stelsel van belastingheffing op het rendement op vermogen (box 3). Om dat te dichten zou (onder meer) het heffingsvrije vermogen omlaaggaan.

Dat voorstel stuitte überhaupt al op breed gedragen kritiek in de Kamer. Naast dat spaarders hierdoor worden geraakt, zou de toch al overbelaste Belastingdienst hierdoor honderdduizenden belastingplichtigen in box 3 erbij krijgen.



De Kamer zette vorige week week een streep door deze lastenverzwaring. In plaats van bij spaarders en beleggers wordt de rekening nu neergelegd bij mensen die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost. Zij verliezen versneld de korting die zij krijgen op het eigenwoningforfait, een belasting die huizenbezitters betalen. Zij zouden dit voordeel in 2048 definitief kwijtraken. Dat wordt nu zes jaar eerder.

