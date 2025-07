Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AOW onder druk: ‘Kan niet de bedoeling zijn dat buitenlandse studenten en arbeidsmigranten AOW opbouwen’

De AOW in ons land staat onder druk. De groep ouderen wordt steeds groter, de groep werkenden blijft ongeveer gelijk, in verhouding. Daarom moet er iets veranderen, vindt in ieder geval de VVD. Partijleider Dilan Yesilgöz pleit voor een verhoging van de AOW-leeftijd, opiniemaker Annemarie van Gaal heeft een ander idee, oppert ze bij Nieuws van de Dag.

Op dit moment is het zo dat iedereen die (tijdelijk) in Nederland woont en (deels) werkt, zelfs als je geen pensioen opbouwt, wél AOW opbouwt. Dat geldt dus ook voor studenten die een aantal jaar in Nederland verblijven, en arbeidsmigranten. „Buitenlandse studenten, het zijn er op dit moment 130.000, die een bijbaantje hebben van zes uur in de week, krijgen ook AOW. Die kunnen ze op hun 67ste in hun thuisland aanvragen”, aldus Van Gaal.

AOW onder druk

„Het was de bedoeling dat alles uit de premie betaald zou worden, maar dat kan allang niet meer. Inmiddels komt 28 miljard van de 50 miljard euro die de AOW-uitkeringen kosten, uit de staatskas”, legt Van Gaal uit, die onlangs ook een opvallend plan had voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Van Gaal: „Het is heel mooi dat niemand in ons land zijn oude dagen in armoede hoeft te slijten, vanwege het basispensioen dat je van de overheid krijgt, maar het moet wel betaalbaar blijven.” Volgens de opiniemaker gaat het om „weeffouten die in de vijftigerjaren zijn gemaakt, waarbij we niet nadachten over hoe de wereld er nu uit zou zien”. Zij pleit er dan ook voor om de regels iets aan te passen.

Hoe hoog is de AOW? Op dit moment krijgen alleenstaanden in de AOW-leeftijd netto1527,63 euro, inclusief loonheffingskorting. Zonder die korting bedraagt de AOW 1238,96 euro. Gehuwde of samenwonende ouderen krijgen per persoon 1045,91 euro netto, een stijging van 21,29 euro. Zonder loonheffingskorting ontvangen zij 848,81 euro.

In Dubai werkt het anders: er werken daar veel arbeidsmigranten uit veel verschillende landen, en die kunnen ze niet allemaal een oudedagsvoorziening schenken. In dat land wordt, terwijl je werkt, 3 procent van je salaris apart gezet. Dat krijg je mee als je het land verlaat, als een soort alternatief voor een transitievergoeding. Van Gaal zou er voorstander van zijn om beter naar zulke regelingen te kijken, en die wellicht ook in Nederland toe te passen.

AOW-leeftijd omhoog?

Dilan Yesilgöz wil de AOW-leeftijd dus omhoog gooien. Op dit moment is die vastgesteld op minimaal 67 jaar en 3 maanden. Je geboortedatum heeft invloed op de hoogte van de leeftijd waarop jij uiteindelijk mag stoppen met werken. Als het aan de VVD ligt, gaat de verhoging van dat minimum anders werken. Nu werkt het zo dat als de levensverwachting met een jaar stijgt, de AOW-leeftijd met acht maanden stijgt. De VVD wil dat de AOW-leeftijd gelijk aan de levensverwachting stijgt, een jaar om een jaar dus.

58 procent van de VVD-stemmers vindt dat echter geen goed plan, is gebleken uit een peiling van Hart van Nederland. Argumenten van Yesilgöz waarom we dit wél zouden moeten doen, zie je in de video hierboven.

