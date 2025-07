Deel dit artikel: Share App Mail Pin

60.000 Palestijnen in Gaza gedood sinds start aanvallen Israël

Sinds Israël in oktober 2023 de aanvallen op de dichtbevolkte Gazastrook is begonnen, zijn er volgens Palestijnse gezondheidsdiensten meer dan 60.000 mensen gedood. Het dodental ligt nu op 60.034. De cijfers worden over het algemeen als betrouwbaar beschouwd.

Het ministerie van Gezondheid verklaart dat in de afgelopen 24 uur 113 doden zijn gerapporteerd. Er worden ook bijna 146.000 gewonden gemeld. Het gaat volgens internationale organisaties vooral om burgers, met name vrouwen en kinderen. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat in de ruïnes van panden nog veel meer slachtoffers kunnen liggen.

Israël begon de militaire operaties na een bloedige aanval van Hamas op Israëlisch grondgebied langs de Gazastrook op 7 oktober 2023. Daarbij vielen naar schatting 1200 doden en werden meer dan 250 Israëli’s ontvoerd.

In puin

De Israëlische operaties in de Gazastrook die volgden, zijn zo grootschalig en verwoestend dat het land door onder meer mensenrechtenorganisaties, inclusief twee Israëlische, wordt beschuldigd van volkerenmoord. De Israëlische strijdkrachten jagen de bevolking op en isoleren die op een steeds kleiner stuk van de strook. Het heeft tot honger geleid en een nijpend gebrek aan medische zorg.

Gaza ligt voor een groot deel in puin en communicatie en verplaatsing zijn door de Israëlische aanvallen moeilijk. Precieze cijfers zijn zo moeilijk te achterhalen. Zo stelden bijvoorbeeld onderzoekers van onder meer The London School of Hygiene & Tropical Medicine en de Amerikaanse universiteit Yale in een onderzoeksrapport van eerder dit jaar dat het werkelijke aantal slachtoffers 40 procent hoger ligt dan de Palestijnse autoriteiten meldden. Ze baseerden dat op onderzoek in de eerste negen maanden van de strijd.

ANP

