Waterschaps- en gemeentebelasting al betaald? Mogelijk heb je toch recht op kwijtschelding

Niet iedereen is in staat om de gemeentebelasting of waterschapsbelasting te betalen. Dat heeft alles te maken met je persoonlijke financiële situatie. Maar wanneer heb je recht op kwijtschelding? En wist je dat je ook nog kwijtschelding kunt aanvragen als je deze rekeningen al betaald hebt?

Recent kreeg vast ook jij de waterschapsbelasting (die weer hoger uitvalt dit jaar) en gemeentebelasting op de mat. En dat is altijd even zo’n rotbedrag dat je moet ophoesten.

Maar lang niet iedereen kan dat bedrag betalen. Het kan namelijk zijn dat je in aanmerking komt voor kwijtschelding. En wellicht weet jij niet dat jij daar recht op hebt.

Kwijtschelding voor gemeentebelasting en waterschapsbelasting

Heb je een laag inkomen, weinig spaargeld, ben je student of een uitkering rond bijstandsniveau? Dan kom je in aanmerking voor kwijtschelding. Jouw vermogen is dan niet genoeg om deze belastingen te kunnen betalen.

Wanneer je precies in aanmerking komt voor kwijtschelding, verschilt overigens per gemeente. Jan Pieter Verkennis van het Juridisch Loket legt aan Radar uit dat het bijvoorbeeld kan zijn dat je in de ene gemeente wel kwijtschelding krijgt en in de andere niet of maar deels. En er zijn ook gemeentes die überhaupt geen kwijtschelding toelaten. Maar de meeste gemeenten wel.

Bij twijfel ook kwijtschelding indienen

Inkomen, spaargeld, vakantiegeld en eventuele schulden bij de Belastingdienst of Toeslagen, wegen allemaal mee bij de bepaling van het toekennen van een kwijtschelding.

Er zijn ook gemeentes die het netto-ouderdomspensioen gebruiken in hun beslissing of die de netto kosten van de kinderopvang meewegen.

Via berekenuwrechtplus.nl kun je volgens Verkennis zien of je recht hebt op kwijtschelding. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je gewoon een aanvraag doen. „Twijfel je? Dien dan toch een verzoek in. Laat de gemeente of het waterschap dan maar bepalen of je ervoor in aanmerking komt. Soms wordt er alsnog een deel kwijtgescholden”, adviseert Verkennis.

Vermogen om waterschapsbelasting en gemeentebelasting te betalen

Aan de hand van de gegevens die jij instuurt, wordt gekeken of je recht hebt op kwijtschelding. Instanties maken een berekening op basis van jouw aangeleverde gegevens om te kijken wat iemands betalingscapaciteit en vermogen is. Daarvoor worden ook gegevens vanuit UWV, de Belastingdienst en RDW (Dienst Wegverkeer) gebruikt. De gemeente of het waterschap neemt uiteindelijk de beslissing over de kwijtschelding. Houd er overigens rekening mee dat je in sommige gevallen best wat gegevens en documenten moet aanleveren die een inkijk geven in jouw financiële situatie.

Ook na betalen nog aanvraag doen

Heb je de waterschaps- of gemeentebelasting al betaald? Dan kun je nog steeds de kwijtschelding aanvragen, volgens Verkennis. „Kom je er achteraf achter dat je toch aan de voorwaarden voldoet? Dan kun je nog tot drie maanden na betaling een aanvraag indienen. Wordt die goedgekeurd, dan krijg je het geld gewoon terug.”

Je kunt na afwijzing ook nog een administratief beroep doen. „Dat moet wel binnen tien dagen na de brief van de gemeente of het waterschap.” En mocht je de belastingen toch moeten betalen volgens gemeente of waterschap? Dan kun je ook nog een betalingsregeling aanvragen.

